Agenda cultural . Cultura en siete días: vacaciones de invierno y fiestas patronales en toda la provincia

La grilla de «Cultura en siete días» combina cine, teatro y música por las vacaciones de invierno con las fiestas patronales de San Santiago Apóstol.

Los ciclos de cine y teatro por vacaciones de invierno y las fiestas patronales de San Santiago Apóstol marcan el pulso de Cultura en siete días del jueves 23 al miércoles 29 de julio. En su nueva edición, reúne propuestas para toda la familia en San Salvador, la Quebrada, la Puna y los Valles.

En San Salvador de Jujuy, la jornada abre con la XIV Expo Policial 2026, que celebra los 181 años de la Policía de Jujuy y puede visitarse de 10:00 a 20:00 horas en el predio de la Ciudad Cultural, en el barrio Alto Padilla. Al mediodía, la Plaza de las Batallas del Museo Histórico Provincial Cabildo, sobre calle General Belgrano 493, recibe «El Cabildo de Vacaciones. Sabores del Mundo», un encuentro de colectividades que se extiende de 12:00 a 20:00 horas.

Buena parte de la programación para las infancias se concentra en el Teatro El Pasillo, sobre calle José de la Iglesia 1190. Allí, el Ciclo de Cine Infantil proyecta «Ponyo» a las 16:30 horas, la música de Oli y Seba Mealla llega a las 18:00 horas y la jornada cierra a las 21:00 horas con «La Tumba de las Luciérnagas», presentada por Bruno Gareca y Victoria Alcoba. En paralelo, la Glorieta de Plaza Belgrano ofrece «Danza, Música y Mate en Tiempo de Tradición» desde las 17:00 horas, mientras el Cine Teatro Select, en Alvear 665, presenta a esa misma hora los títeres de «Súper Coquena al Rescate», del Grupo Florcita de Cardón.

Las letras también tienen su espacio. A las 17:00 horas, el escritor y músico Augusto Berengan ofrece la charla «Lo Indígena, lo Mestizo y la Cuestión Nacional» en el Salón Belgrano del Cabildo, y a las 19:30 horas Mercedes Burgos presenta su libro «En Tiempos del Dragón de Madera» en Casa de Letras. El interior de la provincia se suma a la agenda: San Pedro celebra los cincuenta años de su Casa de la Cultura a las 21:00 horas, Purmamarca abre el 14º Encuentro de Tejedoras en calle Lavalle desde las 10:00 horas y Tilcara recibe a Soema Montenegro y Juanito el Cantor a las 20:00 horas en el CApEC, sobre calle Belgrano 443.

El viernes despliega una de las jornadas más intensas de la agenda cultural en la capital. La mañana arranca a las 09:30 horas con el Desayuno Creativo «Las mujeres del Nobel de la Literatura», dedicado a Doris Lessing con Ildiko Nassr, en la Secretaría de Cultura y Turismo de San Salvador de Jujuy, sobre calle Necochea 565, mientras continúa la Expo Policial en la Ciudad Cultural.

El teatro se lleva buena parte del protagonismo. Por la tarde suben a escena «Halasias», de Silvina Forquera, a las 16:30 horas en el Teatro El Pasillo; «El Pirata Metepata», a las 17:00 horas en La Mar en Coche, sobre calle Puna 173; «Mundo K-Pop. Cazadoras de Demonios», también a las 17:00 horas en el Teatro Mitre, sobre General Alvear 1009; y «La Contrafábula de la Hormiga y la Chicharra», a las 18:00 horas en el Centro Cultural Jorge Accame. Ya de noche, el Centro Cultural Éxodo Jujeño presenta «Érase una vez… El Lobizón» a las 20:30 horas, mientras el Teatro Mitre reúne, a las 21:30 horas, «Desaparecí, Dos Veces» en la Sala Galán y «Peligro: Narcisistas», de Andrés Vernazza.

La música acompaña la jornada con Soema Montenegro a las 18:00 horas en Madre Tierra, sobre General Belgrano 619, y con dos ciclos que comparten las 19:00 horas en el Mercado Artesanal de Plaza España: el Ciclo Musical de la V Feria Provincial Invernal y «Mujeres Creando en Escena». La noche suma el tributo a Soda Stereo a las 22:00 horas en Arde Roma, sobre Avenida Fascio 1076; la peña «Takirareando en Jujuy», también a las 22:00 horas, en San Martín 647; y el stand up «Pataton», en su quinta temporada, a las 22:30 horas en el Teatro El Pasillo. En el interior comienzan las vísperas patronales de San Santiago Apóstol en Puesto del Márquez, Maimará y Huacalera.

El sábado 25, día de San Santiago Apóstol, las fiestas patronales se despliegan por toda la geografía provincial y se convierten en el corazón de la programación semanal. En Yala, el Centro Gaucho celebra su fiesta patronal de 10:30 a 24:00 horas en el Polideportivo, con misa, procesión, desfile cívico y gaucho, comidas regionales y fogón bailable. La comunidad de Quera, en Abralaite–Cochinoca, honra al santo con la VII Serenata a las 18:00 horas; Yavi vive su fiesta patronal de 09:00 a 18:00 horas; y las celebraciones continúan en Maimará y Huacalera.

En la capital, el Teatro El Pasillo proyecta «Horton y el Mundo de los Quien» a las 16:30 horas y presenta las muestras del Taller de Canto a las 21:00 horas, mientras el Teatro Mitre celebra los diez años de Che Chelos a las 21:00 horas y recibe a El Cuarto Soda, banda homenaje a Soda Stereo, a las 21:30 horas. En El Carmen, la Expo «Raíces. La Flor del Cardón» abre sus puertas de 09:00 a 21:00 horas en la Plaza Domingo Teófilo Pérez, y en San Pedro comienza a las 15:00 horas el Festival de Invierno COMECOR, en la Plaza Manuel Belgrano. Completan la jornada las Capillas Musicales de Tumbaya, a las 12:00 horas; la Feria «Santa Anita 2026», en Abra Pampa; y el street dance de la Casa de la Cultura de San Pedro, a las 21:00 horas.

El domingo, el Festival de Invierno COMECOR continúa en San Pedro a las 15:00 horas, con La Sonora Imbatible, Grupo Bagual y Grupo Tabú en la Plaza Manuel Belgrano. Palpalá propone «Sentí Palpalá Modo Invierno», con el 1° Concurso de la Tortilla Criolla y Rellena a las 14:00 horas y actividades para toda la familia desde las 15:00 horas en el Predio de Aguas Danzantes. En El Carmen sigue abierta la Expo «Raíces», mientras en la capital el Teatro Mitre presenta «Mariposa de Barro» a las 20:00 horas en la Sala Galán, y el Teatro El Pasillo ofrece el stand up de Agustina Aguilar a las 21:00 horas.

Las fiestas patronales tienen su cierre en San Antonio, en honor a San Santiago Apóstol, a las 11:30 horas en el Predio del Fortín Gaucho Martín Fierro, y en Huacalera, con la celebración en honor a Santa Ana a las 10:00 horas. Ese mismo día, las Capillas Musicales llegan a Santa Ana con el Ensamble de Flautas Jujeñas a las 12:00 horas, y Tres Cruces suma títeres, teatro y música del Programa Recreo Largo a las 16:00 horas en el Club Sportivo.

La agenda continúa el martes 28 en San Salvador de Jujuy con la exposición y el diálogo en el marco de la muestra «Huellas de un Recorrido», de Cecilia Rabbi Baldi, a las 18:00 horas en Culturarte, en San Martín y Sarmiento. La programación completa de la agenda cultural de la provincia puede consultarse en el portal del Ministerio de Cultura y Turismo, que semana a semana reúne en Cultura en siete días las propuestas de la capital y el interior.