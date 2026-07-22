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Desarrollo Humano. El programa «Comer en Casa» estará en Caspalá, Valle Grande y Palca de Aparzo

Jujuy
El programa Comer en Casa estará en Caspalá

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que entregará módulos alimentarios del programa «Comer en Casa» en localidades de la Quebrada y las Yungas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que, a partir del jueves 23 de julio, se desarrollará la distribución de módulos alimentarios del programa “ Comer en Casa” del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) a las familias de las localidades de Caspalá, Valle Grande y Palca de Aparzo.

El operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios se coordinó entre el equipo técnico del mencionado programa y las autoridades de las Comisiones Municipales de Caspalá, Valle Grande y Palca de Aparzo, para garantizar el acceso de alimentos de la canasta básica, a las familias de esas regiones.

Yungas

En Caspalá, tendrá lugar desde el jueves 23 al lunes 27 de julio, en la Comisión Municipal, ubicada en Libertad s/n, de 08:00 a 13:00 horas.

En Valle Grande, se realizará desde el viernes 24 al martes 28 de julio, en la Comisión Municipal, ubicada en Belgrano s/n, en el horario de 08:00 a 13:00.

Quebrada

En Palca de Aparzo, se efectuará los días martes 28 y miércoles 29 de julio, de la siguiente forma: martes 28 de julio, en Chorcán en el Salón Comunitario, a las 09:00 horas; en Aparzo en el Salón Comunitario, a las 10:00 horas y en Palca de Aparzo, en la Comisión Municipal, a las 11:00 horas.

El miércoles 29 de julio, en Cianzo en el Salón Comunitario, a las 09:00 horas y en Varas, en el Salón Comunitario, a las 11:00 horas.

Desde la Secretaria se recuerda que los titulares empadronados en el programa deben concurrir con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).

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