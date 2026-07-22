Desarrollo Humano. El programa «Comer en Casa» estará en Caspalá, Valle Grande y Palca de Aparzo

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que entregará módulos alimentarios del programa «Comer en Casa» en localidades de la Quebrada y las Yungas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que, a partir del jueves 23 de julio, se desarrollará la distribución de módulos alimentarios del programa “ Comer en Casa” del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) a las familias de las localidades de Caspalá, Valle Grande y Palca de Aparzo.

El operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios se coordinó entre el equipo técnico del mencionado programa y las autoridades de las Comisiones Municipales de Caspalá, Valle Grande y Palca de Aparzo, para garantizar el acceso de alimentos de la canasta básica, a las familias de esas regiones.

Yungas

En Caspalá, tendrá lugar desde el jueves 23 al lunes 27 de julio, en la Comisión Municipal, ubicada en Libertad s/n, de 08:00 a 13:00 horas.

En Valle Grande, se realizará desde el viernes 24 al martes 28 de julio, en la Comisión Municipal, ubicada en Belgrano s/n, en el horario de 08:00 a 13:00.

Quebrada

En Palca de Aparzo, se efectuará los días martes 28 y miércoles 29 de julio, de la siguiente forma: martes 28 de julio, en Chorcán en el Salón Comunitario, a las 09:00 horas; en Aparzo en el Salón Comunitario, a las 10:00 horas y en Palca de Aparzo, en la Comisión Municipal, a las 11:00 horas.

El miércoles 29 de julio, en Cianzo en el Salón Comunitario, a las 09:00 horas y en Varas, en el Salón Comunitario, a las 11:00 horas.

Desde la Secretaria se recuerda que los titulares empadronados en el programa deben concurrir con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).