El Ente Autárquico Permanente habilitó las acreditaciones de prensa para la FNE

Los medios de comunicación locales y nacionales podrán gestionar su acreditación para la cobertura de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes entre el 27 y el 29 de julio, cumpliendo con los requisitos establecidos.

El Ente Autárquico Permanente (EAP) informó que se encuentra abierto el proceso de acreditación destinado a los medios de comunicación locales y nacionales interesados en realizar la cobertura de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

La recepción de la documentación en formato físico se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de julio, en el horario de 9 a 13 y de 16 a 19 horas por Mesa de Entrada del Ente Autárquico Permanente, ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití s/n 1° piso.

Asimismo, los interesados podrán completar la instancia digital a través del enlace de carga disponible dentro del formulario general de acreditación.

Desde la organización recordaron que es obligatorio cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos para completar correctamente el trámite de acreditación.

Los requisitos y el formulario pueden descargarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1QoGj8kq-o_YczcKS9nqzU_Ob9Wl0_kHZ/view?usp=sharing