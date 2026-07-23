Trabajo en terreno. La prevención del dengue se construye entre todos: nueva semana de descacharrado en San Salvador

Los operativos se realizarán del 27 al 31 de julio en distintos barrios de la capital. El compromiso de las familias jujeñas y el trabajo de los equipos de salud son fundamentales para eliminar los criaderos del mosquito Aedes Aegypti.

El Ministerio de Salud de Jujuy continúa fortaleciendo las acciones de prevención con una nueva semana de operativos de descacharrado en diferentes sectores de San Salvador. La estrategia permite retirar recipientes en desuso que pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes Aegypti, principal transmisor de dengue, zika y chikungunya.

Sin embargo, la herramienta más importante para prevenir estas enfermedades comienza en cada hogar. Por eso, el compromiso cotidiano de las familias jujeñas resulta fundamental para mantener patios, techos, jardines y fondos libres de recipientes donde pueda acumularse agua.

Revisar los espacios exteriores, desechar los objetos en desuso, cambiar el agua de floreros y bebederos de animales, limpiar desagües y canaletas y mantener tapados los recipientes destinados al almacenamiento de agua son acciones simples que hacen una gran diferencia.

Durante los operativos, los equipos de salud retirarán exclusivamente aquellos elementos que puedan convertirse en potenciales criaderos, entre ellos neumáticos, baldes, botellas, latas, floreros, macetas, lonas, tuppers, bolsas, palanganas, bebederos de animales, potes de helado y tachos de pintura.

El cronograma previsto es el siguiente:

Todos los operativos comenzarán a las 8:30 horas. Los recorridos correspondientes a cada sector pueden consultarse mediante el código QR disponible en las piezas informativas difundidas por el Ministerio de Salud, @saludjujuy en todas las redes sociales.