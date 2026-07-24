Accesibilidad. Continúa disponible la vacunación a embarazadas frente al Virus Sincicial Respiratorio

La vacuna está indicada entre las semanas 32 y 36 gestación para evitar patologías como neumonía. La dosis brinda protección al bebé hasta los 6 meses de edad.

El Ministerio de Salud de Jujuy reitera a la comunidad que, a través de sus equipos, continúa en todo el territorio de la provincia con la vacunación gratuita y exclusiva para embarazadas frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR). La campaña que comenzó en el mes de enero ya alcanza al 60,8% de la población objetivo, siendo clave para la protección de la persona gestante y su bebé.

La vacuna frente al VSR está indicada en embarazadas que cursan entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación. La dosis brinda protección frente a patologías respiratorias que pueden ser de gran complejidad como la neumonía o la bronquiolitis, extendiendo los anticuerpos al bebé hasta los 6 meses de edad.

Para la vacunación ante VSR, la persona debe concurrir con DNI y certificación del periodo de gestación a cualquier vacunatorio de la provincia, recordando que la dosis se aplica a toda embarazada con seguimiento desde el sistema público como desde el sector privado.

La vacuna frente al VSR fue incorporada al Calendario Nacional en 2023; es obligatoria, gratuita y permite la transferencia de anticuerpos a través de la placenta apenas 15 días después de realizada la aplicación. La campaña apunta a reforzar la prevención mientras busca que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecarga, ya que las complicaciones de este virus demandan altos porcentajes de ocupación en salas de internación general y en terapias intensivas pediátricas y neonatales.

El VSR es la principal causa de Infecciones Respiratorios Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año y de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se calcula que provoca un tercio de las muertes durante el primer año de vida; y en países en vías de desarrollo llega a representar el 97% de las muertes.

• Antigripal: una dosis en cualquier trimestre de la gestación

• COVID-19: una dosis en cualquier trimestre de la gestación

• Triple bacteriana acelular: una dosis en cada embarazo, a partir de la semana de 20 de gestación

• Virus Sincicial Respiratorio (VSR): una dosis en cada embarazo, entre las 32 semanas y 36 semanas y 6 días de gestación