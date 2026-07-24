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Donación de órganos. Conciencia, solidaridad y esperanza: Jujuy alcanzó 50 operativos de ablación en 2026

Jujuy
Conciencia

Donar órganos permite posibilidades de recuperación para las personas que requieren un trasplante.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que, tras un nuevo operativo de ablación realizado de manera satisfactoria en el Hospital Pablo Soria, la provincia alcanzó un total de 50 procedimientos de donación de órganos y tejidos realizados en el año, incluyendo ámbitos publico y privado.

Cada jornada de ablación está marcada por la coordinación de equipos jujeños y nacionales y por la solidaridad de familias y seres queridos. La movilización de especialistas, personal de logística, administración y áreas sociales, así como fuerzas de seguridad es clave para garantizar el éxito de la intervención y el posterior despliegue sanitario de alta complejidad.

La ablación es un procedimiento quirúrgico de precisión para la extracción de órganos y tejidos de un donante fallecido que se realiza bajo estrictos protocolos. De este modo, se puede realizar el trasplante que brinda una nueva oportunidad de recuperación e incluso salva la vida de personas que se encuentran en lista de espera en cualquier punto del país.

Por mayor información sobre donación y trasplante, la comunidad puede acercarse a la sede de CUCAIJUY, ubicada en Güemes 1360 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o comunicarse al teléfono 388 4221228.

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