“Tiempo de Tradición” llegó a la Glorieta de Plaza Belgrano para celebrar la cultura jujeña

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una nueva edición del programa “Tiempo de Tradición” en la Glorieta de Plaza Belgrano, una propuesta que reunió a vecinos, turistas e instituciones gauchas para celebrar las costumbres y la identidad jujeña a través de la música, la danza y la gastronomía regional.

Durante la jornada, el público disfrutó de rondas de mate, presentaciones de ballets folclóricos y grupos musicales, además de stands de distintas localidades de la provincia que exhibieron y compartieron productos regionales, promoviendo el intercambio cultural y las tradiciones que caracterizan a Jujuy.

En este marco, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, destacó que la iniciativa forma parte de la agenda de actividades impulsadas por el Municipio durante la temporada invernal. “Ahora traemos un poco de Tiempo de Tradición, una propuesta que gusta mucho. Con el acompañamiento de los jujeños, el turista viene a bailar, a disfrutar de nuestras tradiciones y a compartir”, expresó.

Asimismo, puso en valor la participación de los centros gauchos de la ciudad, quienes enriquecen cada edición con su presencia y compromiso. “Tenemos la participación de distintos centros gauchos que comparten sus tradiciones y todo lo que representan. Ese espíritu de compartir es muy importante para reivindicar nuestro folclore y nuestra identidad. Es una jornada donde se puede ver a niños, jóvenes y adultos bailando y disfrutando de la música”, señaló Canoniero.

Respecto a las expectativas para el cierre de la temporada turística, la funcionaria sostuvo que la ciudad continúa recibiendo visitantes de diferentes puntos del país. “Es una semana muy especial porque seguimos en plena temporada. Todavía nos queda una semana más de vacaciones para muchas provincias y, con estas propuestas, seguimos acompañando el ritmo de la temporada para que quienes visitan San Salvador de Jujuy disfruten de una experiencia diferente”, afirmó.

Por su parte, el referente municipal de Tiempo de Tradición, David Alancay, explicó que el programa recorre distintos espacios públicos con el propósito de difundir las costumbres jujeñas junto a instituciones gauchas, ballets y grupos artísticos. “Durante el mes de julio, aprovechando la temporada turística, nos trasladamos a Plaza Belgrano, un espacio donde las familias pueden encontrarse y disfrutar de nuestras actividades, mientras promovemos nuestras tradiciones”, comentó.

Finalmente, Alancay destacó la participación de delegaciones provenientes de distintos puntos de la provincia. “La gente encuentra stands de instituciones gauchas no solo de Capital, sino también de San Antonio, Guerrero, Purmamarca y La Almona, que llegan con sus paisanas y mini paisanas para mostrar sus productos regionales y difundir las actividades que realizan. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la cultura desde el municipio y brindar una propuesta más para que vecinos y turistas disfruten de nuestras tradiciones”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/4UQk-vUeGyk