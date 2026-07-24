Inmuebles. Capacitación gratuita sobre servidumbre de electroductos y seguridad de la infraestructura eléctrica

La Dirección Provincial de Inmuebles y Transener realizarán una jornada gratuita destinada a organismos públicos, profesionales, desarrolladores inmobiliarios y público interesado.

La Dirección Provincial de Inmuebles, junto a la empresa Transener, invitan a organismos públicos, profesionales, desarrolladores del sector inmobiliario y a la comunidad interesada a participar de una jornada de capacitación gratuita sobre el marco legal vigente de servidumbre administrativa de electroductos para líneas de jurisdicción federal, el análisis de los aspectos de seguridad pública y el impacto del cambio de uso de suelo en la infraestructura eléctrica.

Transener es concesionaria del servicio público de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión y Titular de la Servidumbre Administrativa de Electroducto, que opera las Líneas que une Cobos – San Juancito.

El objetivo de la jornada es difundir la normativa producida por los órganos de control, relevante para la servidumbre en líneas de Extra Alta Tensión. Se busca promover la aplicación de prácticas adecuadas en materia de seguridad pública para organismos públicos y profesionales que intervienen en el desarrollo de proyectos inmobiliarios afectados a la Servidumbre Administrativa de Electroducto.

Los disertantes serán el Agrim. Juan José Nieto, Fernando David Sayago y Ezequiel Mateo, integrantes de la Gerencia de Seguridad Pública y Gestión de Tierras de Transener S.A.

El evento se realizará el día 29 de julio a las 9:00 horas en el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Escribanos (Av. 19 de Abril N.° 447).

La jornada está destinada a organismos públicos intervinientes en proyectos de desarrollo inmobiliario, la Secretaría de Energía y Servicios Públicos, profesionales (ingenieros, agrimensores, escribanos, abogados, etc.), desarrolladores inmobiliarios y a la comunidad de la provincia interesada en la temática.

Las inscripciones se realizan de manera sencilla a través de la página: https://dpinmuebles.ddns.net/capacitaciondpi/