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Sensibilización. Con la donación de órganos se multiplican las oportunidades de calidad de vida

Jujuy
Con la donación de órganos se multiplican las oportunidades de calidad de vida

El acto solidario de donar órganos permite alternativas de recuperación y mejora para personas que esperan un trasplante.

El Ministerio de Salud informa que, gracias a la solidaridad expresa de la comunidad, en las últimas jornadas se concretó un nuevo operativo de ablación en el Hospital Pablo Soria de la ciudad capital y de este modo, a través del trabajo de los equipos profesionales, Jujuy suma un total de 51 ablaciones de órganos y tejidos en el año.

Cada ablación realizada en la provincia tanto en los ámbitos público como privado, constituye una oportunidad invaluable ya que brinda alternativas para la recuperación y la mejora de la calidad de vida de personas de todas las edades, en cualquier punto del país, que atraviesan situaciones críticas de salud y cuyo tratamiento es el trasplante de órganos.

Por mayor información sobre donación y trasplante, la comunidad puede acercarse a la sede de CUCAIJUY, ubicada en Güemes 1360 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o comunicarse al teléfono 388 4221228.

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