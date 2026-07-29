En conjunto. Desarrollo Humano y Perico impulsan la refacción de la Residencia de Larga Estadía Nuestra Señora del Carmen

El Ministerio de Desarrollo Humano y la Municipalidad de Perico firmaron un convenio para ejecutar la refacción y ampliación del Centro de Día y la Residencia de Larga Estadía Nuestra Señora del Carmen.

El Proyecto de Refacción del Centro de Día y Residencia de Larga Estadía Nuestra Señora del Carmen, ubicado en Perico, se enmarca en un convenio marco firmado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio, que permitirá a la consolidación de políticas públicas integrales.

Entre los puntos suscriptos por la ministra Marta Russo Arriola y el intendente Rolando Pascual Ficoseco se establece que el Ministerio aportará los recursos para la adquisición de los materiales necesarios para la obra, mientras que la Municipalidad se hará cargo de la mano de obra, la dirección técnica y los permisos correspondientes.

Russo Arriola señaló que «este convenio es un ejemplo concreto de trabajo articulado entre Estados». En ese sentido, indicó: «vamos a acompañar todo el proceso con el seguimiento correspondiente hasta la finalización de dichas refacciones. Este acuerdo se suma al convenio de cooperación que firmamos con el Municipio en febrero, y refleja una manera de gestionar, que prioriza a nuestras personas mayores, como así también el fortalecimiento de las políticas públicas en general».

Por su parte, Ficoseco expresó el agradecimiento a la ministra Russo Arriola. «Trabajamos juntos para sacar adelante esta obra, que era una necesidad real para nuestras personas mayores. Hoy pudimos concluir los expedientes y, con la firma del convenio, avanzamos hacia la compra de materiales, con la meta de terminar en octubre. Estos son los momentos lindos, donde nos unimos entre instituciones por el bien de nuestra comunidad y, especialmente, de nuestras personas mayores», manifestó.

La directora general de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Integral, Cintia Páez, sostuvo que «es un gran logro poder refaccionar y ampliar la Residencia de Larga Estadía Nuestra Señora del Carmen. Es muy emocionante garantizar confort y bienestar a nuestros residentes y a quienes concurren al Centro de Día, ya que la intervención alcanza también ese sector. Fue fundamental el compromiso de la señora ministra para concretar esta obra».

La responsable administrativa de la Residencia, Fernanda Segovia, expresó la alegría y agradecimiento por el proyecto. «Es una obra muy importante para mejorar la calidad de vida de los 21 residentes y de 70 personas mayores que asisten en la modalidad de Centro de Día. Hoy la alegría es total: este proyecto ya es una realidad».

«De la firma también participaron, por el Ministerio de Desarrollo Humano, la coordinadora de Promoción de Derechos de Personas Mayores —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral—, Silvia Facttori; y por la Municipalidad de Perico, el contador municipal Daniel Vargas.»