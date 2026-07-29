SECOTyH. Desde Ordenamiento Territorial, Jujuy reactiva obras con fondos provinciales

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat retomó obras de redes y conexiones de agua y cloacas en Mirador 2 y Mirador Bis, Alto Comedero.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) reactivó con financiamiento provincial las obras de mejoramiento urbano en los sectores Mirador 2 y Mirador Bis del barrio Alto Comedero, en la capital jujeña, proyecto que había quedado en suspenso por paralización del financiamiento nacional.

Los trabajos comenzaron con la ejecución de la red de agua, que contempla 423,68 metros lineales de red, como también la red de cloacas, con 334,00 metros lineales.

Estas obras beneficiarán a cerca de 200 familias del sector, garantizando el acceso a servicios esenciales y sustancial mejora en la calidad de vida. El proyecto prevé, asimismo, la realización de 148 conexiones domiciliarias a la red de agua y 145 conexiones a la red cloacal para el acceso seguro a la red.

Las obras iniciaron en 2023 en el marco del programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares, dependiente de la entonces Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, cuyas gestiones fueron impulsadas por el Gobierno de la Provincia.

Sin embargo, la discontinuidad de ese programa por parte del Gobierno nacional provocó la paralización de los trabajos y dejó la obra sin financiamiento. Frente a este escenario, el Gobierno de Jujuy resolvió asumir con recursos provinciales la continuidad del proyecto, garantizando la reactivación de una obra fundamental para las familias de Mirador 2 y Mirador Bis.

Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat compartió que «atravesamos un tiempo de mucha incertidumbre sobre cómo continuar con este proyecto; luego de diversas gestiones, el Gobierno de la Provincia decidió hacerse cargo de la inversión”; “hoy podemos reactivar estas obras con una inversión provincial de $353 millones y así de dar continuidad y poder concluir los procesos de regularización dominial de estos sectores”.

Además, Cazón detalló que una vez finalizada esta etapa, está previsto avanzar con las obras contempladas en el proyecto original, que incluyen la ejecución de cordón cuneta y badenes, nivelación del terreno, construcción de veredas y, finalmente, el arbolado público, mediante la provisión y plantación de diferentes especies de arbóreas.

A todo se suma el proceso de regularización dominial que lleva adelante la SECOTyH con el fin de brindar seguridad en la tenencia de los lotes fiscales para consolidar la mejora integral para este sector.