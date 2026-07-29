La Municipalidad invita al taller gratuito “Mente fuerte, cuerpo fuerte: el impacto del deporte en nuestra salud mental”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar del taller gratuito “Mente fuerte, cuerpo fuerte: el impacto del deporte en nuestra salud mental”, una propuesta destinada a promover el bienestar emocional a través del deporte. La actividad se llevará a cabo el viernes 31 de julio, de 9 a 11 horas, en la Escuela de Boxeo “Pumita Carabajal”, ubicada en avenida Párroco Marshke 1000.

El encuentro está dirigido a los alumnos de la Escuela de Boxeo “Pumita Carabajal” y al público en general, con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre la importancia de la salud mental en la vida cotidiana y reconocer al deporte como una herramienta fundamental para el bienestar emocional y el autocuidado.

El taller será desarrollado por las licenciadas en Psicología Marianela Martín y Agustina Barrionuevo, profesionales del Departamento de Salud Mental, quienes abordarán conceptos vinculados al cuidado integral de la salud, la gestión de las emociones y el fortalecimiento de habilidades psicoemocionales.

La propuesta parte de la premisa de que la salud mental no solo implica la ausencia de enfermedad, sino que constituye un aspecto esencial del bienestar de las personas, influyendo en la forma de pensar, sentir, relacionarse con los demás y afrontar los desafíos cotidianos. En este sentido, la adolescencia y la juventud representan etapas clave para promover hábitos saludables y desarrollar recursos que favorezcan una mejor calidad de vida.

Durante la jornada también se pondrá en valor el rol del deporte como factor protector de la salud mental. La práctica deportiva contribuye al desarrollo de la autoestima, la disciplina, la perseverancia, la regulación emocional, la tolerancia a la frustración y el sentido de pertenencia, además de favorecer la construcción de vínculos saludables.

En disciplinas como el boxeo, donde se fortalecen valores como el respeto, el autocontrol y la superación personal, el taller buscará visibilizar que entrenar la mente es tan importante como entrenar el cuerpo, promoviendo una mirada integral del cuidado personal e incentivando a reconocer las emociones y pedir ayuda cuando sea necesario.

La participación es libre y gratuita. Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse al 388 593-7187.