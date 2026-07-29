Seguridad incorporó 96 nuevas cámaras de videovigilancia para fortalecer el monitoreo en Perico

El nuevo equipamiento fortalece el sistema de monitoreo de la ciudad con tecnología de última generación conectada al Sistema de Emergencias 911.

El secretario de Seguridad, Carlos Gil Urquiola, acompañado por el director de Seguridad, Manuel Vargas, encabezó la entrega de 96 cámaras de videovigilancia destinadas a fortalecer el sistema de seguridad de la ciudad de Perico.

El nuevo equipamiento comprende cámaras lectoras de patentes instaladas en todos los accesos a la ciudad, cámaras domo de doble lente con un alcance de hasta 200 metros y dispositivos de alta cobertura para el monitoreo de los principales corredores viales y de los sectores de mayor circulación de personas.

Las imágenes captadas son transmitidas al servidor del Sistema de Emergencias 911 y luego al Centro de Monitoreo de Perico, desde donde se realiza el seguimiento y la supervisión en tiempo real de la ciudad, optimizando la capacidad de respuesta ante distintas situaciones.

En la oportunidad, Gil Urquiola también anunció la adquisición de 20 camionetas 0 km que serán distribuidas estratégicamente en diferentes puntos de la provincia para reforzar las tareas de prevención y el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad.

Participaron del acto de entrega la directora de Jujuy Digital SAPEM, Valeria Mendoza, y el intendente de Perico, Rolando Ficoseco.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad continúa incorporando tecnología y recursos para fortalecer las políticas de prevención del delito, mejorar la capacidad operativa y brindar una respuesta más rápida y eficiente a la comunidad.