Emprendedores podrán gestionar permisos para vender durante el desfile por la Independencia de Bolivia

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, convoca a los emprendedores y comerciantes de la economía popular interesados en comercializar sus productos durante el desfile por el Día de la Independencia de Bolivia, que se realizará el próximo sábado 8 de agosto sobre la avenida Forestal de Alto Comedero, a presentar la documentación correspondiente para obtener la autorización municipal.

El trámite deberá realizarse desde el lunes 3 hasta el miércoles 5 de agosto, en el horario de 8.30 a 12.30, en las nuevas oficinas de la Dirección de Espacios Públicos, ubicadas en la Delegación Municipal de Alto Comedero.

Al respecto, Rubén Tabarcachi, responsable de Espacios Públicos en Alto Comedero expresó, “estamos invitando a los comerciantes de la economía popular a que adjunten sus requisitos, atentos de que va a haber un evento en Alto Comedero, en la avenida Forestal, por la celebración de la Independencia de Bolivia”.

Asimismo, explicó que quienes ya cuentan con un expediente iniciado en la Municipalidad deberán presentar únicamente la documentación actualizada , “dicha presentación se deberá realizar a partir del lunes 3 hasta el miércoles 5 de agosto, de 8.30 a 12.30 hs, en las nuevas oficinas de Espacios Públicos, en la Delegación de Alto Comedero. Invitamos a que se acerquen los que ya tienen expediente iniciado en la Municipalidad; simplemente se les va a pedir negatividad, manipulación de alimentos actualizada y el número de expediente”, indicó.

Por otra parte, Tabarcachi informó que el viernes 7 se realizará la entrega de los permisos correspondientes, también en el horario de 8.30 a 12.30, para quienes hayan cumplido con los requisitos establecidos.

Finalmente, el funcionario recordó que aquellas personas que aún no se encuentran registradas deberán iniciar el trámite de regularización, “a los que no tienen número de expediente y nunca se regularizaron, solicitamos que empiecen desde la primera instancia solicitando la generación de expediente, empadronándose y adjuntando los requisitos según el rubro que vayan a querer comercializar”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/cepn50h2T8c