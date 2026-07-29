El Ministerio de Educación ratificó el diálogo permanente y destacó avances en la agenda docente

La ministra de Educación, Daniela Teseira, reafirmó el compromiso de sostener el diálogo, continuar impulsando mejoras para el sistema educativo y avanzar en respuestas concretas para la comunidad docente.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, ratificó el compromiso del Gobierno de Jujuy de sostener el diálogo permanente con las organizaciones gremiales y continuar impulsando medidas que fortalezcan el sistema educativo y mejoren las condiciones de trabajo de los docentes.

En ese sentido, afirmó que el Ministerio mantiene abiertas las mesas técnicas con todos los gremios y que esos espacios continúan funcionando para atender los planteos y construir respuestas. «Las puertas del Ministerio nunca se cerraron. Seguimos recibiendo a todas las organizaciones, escuchando sus planteos y dando respuestas concretas», expresó.

La ministra destacó que en estos primeros meses de gestión se avanzó en la regularización de la cobertura de cargos en escuelas técnicas y agrotécnicas, el fortalecimiento del Departamento de Apoyo Institucional (DAI), la recuperación y reasignación de cargos para la modalidad de Educación Especial y la agilización de los procedimientos administrativos para la cobertura de cargos en el nivel superior.

También remarcó la implementación del nuevo régimen de permutas docentes, que amplía derechos y facilita la movilidad del personal, además de la regularización de 130 trabajadores de servicios generales, quienes pasarán de cumplir horas de capacitación a contar con contratos, otorgándoles mayor estabilidad laboral y fortaleciendo el funcionamiento de las instituciones educativas.

Asimismo, señaló que continúa el trabajo para mejorar la infraestructura escolar mediante convenios con los municipios, una estrategia que permite agilizar las intervenciones y atender las necesidades de los establecimientos educativos en todo el territorio provincial.

Respecto de los planteos presentados por los gremios, indicó que el Ministerio viene dando respuesta a las demandas surgidas en las mesas técnicas y que continuará avanzando en acciones vinculadas a la cobertura de cargos, la protección de los docentes y otras iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo.

En relación con las medidas de fuerza, la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme, señaló que el Ministerio realiza un monitoreo permanente del desarrollo del paro y de las inasistencias en los distintos niveles del sistema educativo, con el objetivo de evaluar el normal funcionamiento de las instituciones educativas y garantizar la continuidad del servicio educativo.

Finalmente, el director de Despacho y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, Fernando Aparicio, aclaró que el Decreto Nº 5096 no representa un incremento salarial para las autoridades del Ministerio de Educación.

Explicó que la norma establece la equiparación del régimen remunerativo de los funcionarios con carácter docente que integran el Poder Ejecutivo, contemplando la remuneración correspondiente a su condición docente junto con el suplemento por responsabilidad inherente al cargo ministerial. Percibiendo idénticas remuneraciones que los funcionarios de igual jerarquía de los distintos Ministerios.

En ese sentido, precisó que no existe un aumento de haberes derivado de esa medida y que el decreto exige acreditar la condición docente y la prestación efectiva de servicios para acceder a dicho régimen.