Educación . Sadir encabezó la formalización de contratos para 130 agentes de Servicios Generales

En un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir y la ministra de Educación Daniela Teseira, se formalizó la mejora contractual para trabajadores de establecimientos educativos de toda la provincia.

El Gobierno de Jujuy formalizó la incorporación de 130 agentes del Personal de Servicios Generales (PSG) a la figura de contrato, lo que representa un salto cualitativo en sus condiciones laborales y un acto de estricta justicia para trabajadores que cumplían funciones desde hace años en instituciones educativas de la región.

La ceremonia de firma de memorándum se llevó a cabo en el Complejo Ministerial, con la presencia de los agentes beneficiados provenientes de distintos puntos del territorio provincial, directivos escolares y funcionarios de la cartera educativa.

Además de la estabilidad laboral, los trabajadores incorporados llevarán adelante capacitaciones específicas vinculadas al mantenimiento de edificios educativos, dictadas por la Secretaría de Trabajo y Empleo de Jujuy.

Durante el encuentro, el gobernador Carlos Sadir expresó su satisfacción por atender un pedido largamente postergado y remarcó el trasfondo humano de la medida: «Estoy tan contento como ustedes de poder llegar a este momento porque he tenido la oportunidad de hablar con varios de ustedes y escuchar su pedido para la regularización de la situación”, subrayó.

Asimismo, reconoció que aún queda camino por recorrer: «Ahora son 130 pero sé que hay otros tantos que también están esperando y venimos trabajando para regularizar esa situación”.

Además, destacó el rol humano que cumplen los agentes, quienes «tienen una enorme tarea de trabajar para mantener cada edificio escolar”, pero también de “acompañar a los alumnos y docentes”.

Por su parte, la ministra de Educación, Daniela Teseira, profundizó en el impacto institucional de la medida y valoró la sensibilidad de la gestión: «Venimos a dar un paso concreto que fortalece el funcionamiento cotidiano de nuestras instituciones educativas, mejorar las condiciones de cuidado y reconocer el valor fundamental del personal de servicios generales. Detrás de cada contratación, hay una persona que necesita estabilidad, reconocimiento y posibilidad de organizar su vida», indicó.

Para finalizar, la funcionaria subrayó que la jerarquización del sector responde a una mirada integral de las escuelas: «En la vida cotidiana de las escuelas resulta esencial el personal de servicios generales. La mayor presencia de este personal no es solamente una decisión laboral, es una verdadera decisión política, porque una escuela no puede sostenerse únicamente con docentes y directivos. Necesita personas que la cuiden, que la mantengan en condiciones y que estén presentes desde que se abren sus puertas».