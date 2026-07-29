Más de 300 adultos mayores participaron de la Feria de Santa Anita y la muestra anual de M.E.P.J.A

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy organizó una jornada que unió la tradicional Feria de Santa Anita con la muestra anual de los Centros Educativos de Terminalidad Primaria (M.E.P.J.A.) de la Región III, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia. La propuesta reunió alrededor de 300 adultos mayores, sus familias y vecinos en el Multiespacio Mariano Moreno, promoviendo el encuentro intergeneracional, la participación activa y la revalorización de las tradiciones culturales y religiosas de Jujuy.

Al respecto, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, destacó que, como cada año, la Municipalidad impulsa la realización de la Feria de Santa Anita y, en esta oportunidad, la actividad se enriqueció con la participación de los adultos mayores que asisten a los Centros Educativos de Terminalidad Primaria (M.E.P.J.A.). “Estamos coordinando esta linda actividad con una gran convocatoria de adultos mayores junto a sus familias. En esta exposición se puede observar todo lo que ellos realizan con sus propias manos y estamos muy contentos por el compromiso de todos los participantes y de los vecinos del barrio Mariano Moreno”, expresó.

Asimismo, Humacata puso en valor el trabajo articulado con el Ministerio de Educación de la Provincia y el acompañamiento de diversas instituciones. “Estamos disfrutando de una gran variedad de stands y de las presentaciones de grupos folclóricos. Además, los asistentes pueden apreciar y adquirir objetos en miniatura elaborados artesanalmente. Buscamos revalorizar nuestras tradiciones y generar espacios de encuentro y socialización para toda la comunidad”, agregó.

Por su parte, la responsable de los Centros Educativos de Terminalidad Primaria (M.E.P.J.A.) Región III, Julieta Argañaraz, celebró la posibilidad de participar por primera vez de la Feria de Santa Anita con una muestra institucional integrada por 15 stands.

“Estamos muy felices de formar parte de esta propuesta junto a todos nuestros alumnos y a los 35 docentes que integran la Región III. Organizamos juegos, bailes y muestras pedagógicas con los trabajos que realizan en los distintos talleres. Es la primera vez que participamos en la Feria de Santa Anita y estamos muy contentos de compartir este espacio con toda la comunidad”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/xdLau2Khf28