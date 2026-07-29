Reunión de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en distintas acciones consideradas prioritarias para el sistema educativo provincial.

Se realizó una reunión de trabajo entre autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, del Ministerio de Educación y miembros de la Secretaría Informática, con el propósito de avanzar en distintas acciones consideradas prioritarias para el sistema educativo provincial.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, y la ministra de Educación, Daniela Teseira, quien brindó detalles sobre los principales temas abordados y destacó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre las diferentes áreas del Gobierno provincial.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la posibilidad de impulsar un segundo convenio con los municipios de la provincia que deseen incorporarse a una propuesta de cooperación destinada a la realización de obras menores en las instituciones educativas.

Al respecto, Teseira explicó que la iniciativa busca dar continuidad a una experiencia desarrollada a comienzos de año, la cual permitió atender distintas necesidades de infraestructura mediante la participación conjunta del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, los gobiernos municipales y las asociaciones de padres de las escuelas.

«La propuesta consiste en trabajar nuevamente con los intendentes que ya participaron de esta experiencia y convocar también a aquellos municipios que tengan la voluntad de sumarse. La intención es avanzar de manera conjunta en la realización de obras menores dentro de las instituciones educativas», expresó la funcionaria.

En este marco, se prevé que el Ministerio de Hacienda pueda disponer de una partida presupuestaria destinada a completar la compra de los materiales y elementos necesarios para llevar adelante las tareas, mientras que los municipios participantes aportarían la mano de obra correspondiente.

«Desde Hacienda se trabajará para completar la adquisición de los materiales que hacen falta, mientras que los intendentes y los municipios que se incorporen a la iniciativa pondrán a disposición la mano de obra. Esta forma de articulación nos permite optimizar los recursos y atender con mayor rapidez las necesidades concretas que se presentan en las escuelas», señaló Teseira.

La ministra remarcó, además, que la primera experiencia de trabajo conjunto obtuvo resultados positivos, por lo que se buscará profundizar esta modalidad y ampliar la participación de los gobiernos locales.

«Sabemos que esta iniciativa dio muy buenos resultados durante la primera etapa que se llevó adelante a comienzos de año. Por eso queremos continuar trabajando con los municipios que ya participaron y sumar a otros que también han manifestado su interés», agregó.

Asimismo, destacó el valor de la participación de las asociaciones de padres que funcionan dentro de las instituciones educativas, ya que su intervención permite fortalecer el vínculo entre las escuelas, las familias, los municipios y el Gobierno provincial.

«Se trata de una articulación en la que intervienen el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, los municipios y también las asociaciones de padres. El trabajo conjunto es fundamental para poder identificar las necesidades, organizar las acciones y brindar respuestas concretas a cada comunidad educativa», sostuvo la titular de la cartera educativa.

Durante la reunión también se abordó la necesidad de avanzar en la articulación de los sistemas administrativos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación. El objetivo es simplificar y agilizar los procedimientos internos, optimizar los circuitos de información y mejorar los tiempos de respuesta para los docentes y las instituciones educativas.

En este sentido, la ministra se refirió al proceso de implementación del sistema Nexo, una herramienta sobre la cual se viene trabajando en las distintas regiones de la provincia.

«La articulación de los sistemas de Hacienda y Educación nos permitirá avanzar hacia procedimientos administrativos más ágiles y ordenados. Actualmente estamos evaluando el funcionamiento del sistema Nexo y solicitamos a todos los directores que todavía no hayan realizado la carga correspondiente que puedan completarla», manifestó.

Teseira recordó que el Ministerio de Educación ya desarrolló instancias de capacitación en las siete regiones educativas de la provincia, destinadas a los equipos de conducción y al personal encargado de las tareas administrativas.

«Hemos recorrido las siete regiones para brindar capacitaciones a directivos, secretarios y personal administrativo. La intención fue acompañarlos en el uso del sistema, responder sus consultas y brindarles las herramientas necesarias para que puedan avanzar con la carga de la información», indicó.

Finalmente, la ministra resaltó que la implementación del sistema Nexo representa un paso importante para modernizar los procedimientos administrativos y brindar respuestas más efectivas en plazos más breves.

«Queremos avanzar con este sistema porque sabemos que es una herramienta muy esperada. Su correcta implementación permitirá agilizar los trámites, ordenar la información y ofrecer respuestas más rápidas y efectivas a los docentes y a las instituciones educativas», concluyó Teseira.

La reunión permitió establecer nuevas líneas de trabajo conjunto entre las áreas participantes y reafirmó el compromiso de continuar impulsando acciones que favorezcan el mejoramiento de las instituciones educativas, la optimización de los recursos públicos y la modernización de los procedimientos administrativos del sistema educativo provincial.