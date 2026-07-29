Arte trinacional. El Encuentro Trinacional de Artistas Plásticos reunirá a 40 creadores de Argentina, Bolivia y Perú

El Encuentro de Artistas Plásticos reúne en Calilegua a 40 creadores de tres países, del 31 de julio al 2 de agosto, junto al 24° aniversario del museo.

El Encuentro de Artistas Plásticos de Calilegua estrena una edición trinacional que reunirá a unos 40 creadores de Argentina, Bolivia y Perú. Las jornadas se desarrollarán del 31 de julio al 2 de agosto en el Museo Regional de Artes Plásticas Cacique Calilegua, en el marco de las Fiestas Patronales de San Lorenzo.

La convocatoria, ya instalada en la agenda cultural de la región, da un salto este año con la llegada de creadores extranjeros. El secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, subrayó que la propuesta se consolidó como una cita tradicional ligada al museo.

«Este año también tiene una propuesta muy importante. Es una nueva edición de este encuentro que ya es tradicional y que se realiza en el contexto del Museo Cacique Calilegua», señaló.

El director del Museo Regional de Artes Plásticas Cacique Calilegua, Juan Pablo Ramírez, precisó que esta edición abre una etapa nueva, con representantes de Bolivia y Perú sumados a los argentinos.

«Vamos a tener la participación de Perú y Bolivia, que van a llegar a la Argentina. Hablamos de una cantidad de 40 artistas en acción durante el 31 de julio, 1 y 2 de agosto», indicó.

Durante las tres jornadas los participantes trabajarán en pintura de caballete. Al cierre, las obras quedarán distribuidas entre instituciones de Calilegua y de la provincia.

El encuentro coincidirá con el 24° aniversario del museo, que se celebrará el 1 de agosto, e integrará la programación de las Fiestas Patronales en honor a San Lorenzo, previstas del 1 al 10 de agosto.

Ramírez remarcó que la iniciativa busca fortalecer el intercambio cultural y posicionar a Calilegua como referencia de las artes plásticas en el norte argentino, uniendo identidad, patrimonio e integración regional.