Alianza. Convenio de cooperación: Desarrollo Humano y el Círculo de Periodistas Deportivos fortalecen el trabajo conjunto

El objetivo es impulsar acciones conjuntas en materia de capacitación, inclusión social, comunicación con perspectiva de derechos y promoción del deporte como herramienta de desarrollo.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy suscribieron un Convenio Marco de Colaboración que permitirá impulsar acciones conjuntas en materia de capacitación, inclusión social, comunicación con perspectiva de derechos y promoción del deporte como herramienta de desarrollo humano.

El acuerdo fue rubricado por la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, Daniel Echazú, consolidando un espacio de cooperación institucional destinado a fortalecer iniciativas con impacto social y comunitario.

En ese marco, ambas instituciones podrán diseñar e implementar programas, proyectos y actividades de interés común, promoviendo acciones de formación y capacitación, el intercambio de conocimientos y recursos técnicos, el uso compartido de espacios físicos —de acuerdo con la disponibilidad de cada organismo— y el desarrollo de estrategias de comunicación que contribuyan a garantizar derechos y ampliar la participación ciudadana.

Asimismo, el convenio prevé la difusión conjunta de las actividades que se desarrollen en el marco de esta articulación, promoviendo el deporte como una herramienta de inclusión, integración y desarrollo humano, además de fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad.

Russo Arriola destacó que este convenio representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones de la sociedad civil, promoviendo acciones que permitan ampliar derechos, generar espacios de formación y consolidar al deporte como una herramienta de inclusión, contención y desarrollo para toda la comunidad.

Por su parte, Echazú expresó su satisfacción por la firma del acuerdo y señaló que «este convenio marca el inicio de una etapa de trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano. Para nuestra institución es muy importante porque, después de recuperar y poner en valor nuestra sede histórica, hoy podemos abrir ese espacio a la comunidad y desarrollar acciones que trasciendan a nuestros socios».

Además, remarcó que las instituciones intermedias «no solo deben recibir, sino también aportar a la sociedad», y sostuvo que la articulación permitirá avanzar en capacitaciones, actividades compartidas y nuevas propuestas destinadas a promover el deporte, especialmente entre las juventudes, como una herramienta que favorece la inclusión, la formación en valores y el desarrollo integral de las personas.

Finalmente, Echazú resaltó que el convenio fortalece el vínculo institucional con el Ministerio y abre una agenda de trabajo conjunto orientada a generar más oportunidades para la comunidad, mediante iniciativas de capacitación, intercambio y promoción de políticas públicas vinculadas al deporte y al desarrollo humano.