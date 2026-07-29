COSSPRA. ISJ: gestión para el abordaje de pacientes diabéticos ambulatorios

El presidente del ISJ participó del Taller de Gestión Ambulatoria de Diabetes Tipo 2 celebrado en el marco de la reunión mensual del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina.

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes y, al mismo tiempo, asegurar la sustentabilidad financiera de los programas preventivos provinciales, el presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, participó del Taller de Gestión Ambulatoria de Diabetes Tipo 2 celebrado en Salta, en el marco de la reunión mensual del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA).

La diabetes tipo 2 es considerada uno de los mayores desafíos que enfrentan los sistemas de financiamiento de salud en la actualidad, de allí la activa participación de Arias junto al coordinador de Gestión Sanitaria, Gustavo Poccioni; y Juan Vilca, equipo de Diabetes y Planes Especiales.

Es oportuno destacar que la tendencia creciente del sobrepeso y la obesidad a nivel global, se constituye en un alerta para el sistema prestacional y preventivo, por cuanto son factores directamente vinculados al diagnóstico cada vez más temprano de la diabetes tipo 2.

Al respecto, Arias enfatizó: “Abordamos la necesidad de virar hacia una medicina que priorice el diagnóstico e incorporación del paciente con diabetes a los planes de control y seguimiento provinciales, el caso de Jujuy DIABESNOA”.

Continuó indicando que “se avanzará en la estructuración de modelos organizacionales y prestacionales mancomunados que permitan identificar, mapear y monitorear a los afiliados con riesgo cardiovascular”.