Artesanía jujeña. El artesano jujeño Juan Tolaba logró el bicampeonato en la Exposición Rural de Palermo

Juan Tolaba, de Guerrero, obtuvo por segundo año el primer premio al Mejor Juego de Soga de Trabajo en Palermo y reafirma el nivel del artesano jujeño.

El trabajo de un artesano jujeño volvió a ubicarse en lo más alto de la soguería criolla: Juan Tolaba, de Guerrero, obtuvo por segundo año consecutivo el primer premio al Mejor Juego de Soga de Trabajo en la 138° Exposición Rural de Palermo, en el certamen «Cuarto de las Sogas».

Recién regresado a la provincia, Tolaba destacó lo que significa volver a representar a Jujuy en una competencia de alcance nacional y remarcó que el verdadero valor de una pieza está en su funcionalidad. El reconocimiento consolida una trayectoria de casi cuatro décadas dedicadas al cuero crudo.

«Estoy muy contento de estar de nuevo en la vitrina de Palermo para mostrar lo nuestro y llevar la impronta del gaucho norteño. Pero más allá de la belleza o la técnica, la pieza tiene que ser netamente funcional. El hombre de campo necesita herramientas que respondan», expresó.

El certamen «Cuarto de las Sogas» reúne cada año a algunos de los mejores sogueros del país y premia la calidad técnica, la terminación y la funcionalidad de las piezas en cuero crudo, un oficio que mantiene vigentes técnicas transmitidas de generación en generación.

En ese marco, el bicampeonato adquiere un valor especial: sostiene el nivel de excelencia frente a los principales exponentes de la disciplina y proyecta el trabajo de los artesanos jujeños en el ámbito nacional.

Con una trayectoria cercana a los cuarenta años, Tolaba convirtió el oficio en una forma de preservar la identidad cultural del mundo rural. Su trabajo, reconocido por la calidad de sus terminaciones y el respeto a las técnicas tradicionales, vuelve a posicionar a Jujuy entre las provincias destacadas de la artesanía criolla argentina.