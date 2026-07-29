Agenda Semanal . Los centros culturales abren muestras y talleres del 30 de julio al 5 de agosto

Una variada agenda llega a los distintos centros culturales locales con propuestas formativas y muestras de arte gratuitas.

Una semana para recorrer arte sin salir de la ciudad. Del 30 de julio al 5 de agosto, los centros culturales de la capital abren sus salas con grabado, ilustración y una ceremonia ancestral. Muestras y talleres, la mayoría con entrada libre.

El Museo y Centro Cultural, en San Martín esquina Sarmiento, mantiene abierta «Huellas de un recorrido», de Cecilia Rabbi Baldi, con curaduría de Julio Sapollnik. Puede visitarse hasta el 7 de agosto, de lunes a viernes de 8 a 20. El lunes 3, a las 11, suma la Ceremonia del Yerure. Las visitas guiadas para grupos y escuelas se solicitan a [email protected].

El Centro de Arte Joven Andino, en Alvear 534, presenta «Zoom, grabado profundo», con obras de Ana Belén Martínez, Leonardo Otamendi y Tian Ortiz. La muestra sigue en cartel hasta el 4 de agosto, de 8 a 20.

La casa museo, en Lamadrid esquina Güemes, exhibe «Cavilaciones gráficas», de Juan Francisco Acuña y Lucas Rebollo, hasta el 10 de agosto. Abre de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 21, con visitas guiadas. El miércoles 5, a las 19.30, Araceli Aguirre dicta el taller de ilustración catártica «Pulsión creativa» (actividad arancelada).

En Belgrano 1327 se concentra buena parte de la agenda. El jueves 30 hay dos talleres: el de Quechua, con Kusi Killa, de 16 a 18 (arancelado), y el de lectura, con Matilde Almada, de 18 a 20. El viernes 31, Elina Alabar coordina el taller de canto e instrumentos de viento, de 16 a 18. Esa misma noche, a las 19.30, se inaugura «Lo que permanece», del artista Julio Quinta.

Los espacios culturales de la capital sostienen así una programación activa, que acerca la formación artística y el disfrute a toda la comunidad jujeña.