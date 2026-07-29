La Comisión de Obras y Servicios Públicos analizó el proyecto de Ley de Emergencia Habitacional

La Comisión de Obras y Servicios Públicos se reunió en el salón Pilar Bermúdez de la Legislatura, donde recibió a representantes del Foro por un Hábitat Digno, quienes expusieron los principales lineamientos del proyecto de Ley de Emergencia Habitacional. Durante el encuentro, los legisladores analizaron la iniciativa, intercambiaron opiniones y realizaron consultas con el objetivo de continuar enriqueciendo su tratamiento parlamentario.

Al término de la reunión, la presidenta de la comisión, Noemí Isasmendi, explicó que el encuentro permitió conocer en profundidad los fundamentos de la propuesta.

La legisladora señaló que, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia Habitacional, la comisión recibió los aportes de integrantes del Foro por un Hábitat Digno y recordó que también estaba prevista la participación de la diputada Daniela Vélez. Indicó que durante la reunión se escucharon la propuesta, sus fundamentos y los argumentos vinculados con la necesidad habitacional, poniendo especial énfasis en el concepto de hábitat digno como eje central de la iniciativa.

Asimismo, Isasmendi informó que la comisión escuchó atentamente la exposición y realizó consultas sobre la propuesta. En ese sentido, precisó que tanto el proyecto de Ley de Emergencia Habitacional como el de Banco de Tierras fueron remitidos a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y al Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy para solicitar antecedentes e información sobre la planificación que vienen desarrollando. Agregó que diputados de distintos bloques realizaron sugerencias que permitirán dar mayor claridad y fortalecer ambas iniciativas.

La presidenta de la comisión destacó que el encuentro fue enriquecedor por el intercambio de ideas y el debate generado en torno al proyecto. Además, adelantó que el próximo miércoles la comisión volverá a reunirse para tratar las distintas iniciativas vinculadas con la emergencia energética, analizar las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Provincial y continuar trabajando sobre esa problemática.

En ese sentido, remarcó que la comisión mantiene una agenda de trabajo centrada en problemáticas reales y actuales que impactan directamente en la vida cotidiana de la población. Sostuvo que tanto la emergencia habitacional como la emergencia energética son temas que preocupan a la sociedad y destacó el compromiso de los diputados, independientemente del bloque al que pertenecen, para avanzar en soluciones.

Finalmente, Isasmendi señaló que la comisión aguardará los informes solicitados a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y al Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy para continuar con el análisis de la iniciativa. Explicó que esa información permitirá actualizar el proyecto y avanzar en su tratamiento parlamentario.

Por su parte, Marcelo Cabero, integrante del Foro por un Hábitat Digno y representante de la CTA de los Trabajadores, explicó que la iniciativa busca declarar la emergencia habitacional como punto de partida para desarrollar una política integral de acceso al hábitat.

Cabero manifestó que el proyecto plantea declarar la emergencia habitacional para avanzar en la urbanización de barrios y asentamientos, garantizar el acceso a los servicios básicos, regularizar la situación dominial de muchas familias y promover un hábitat digno. En ese sentido, explicó que el acceso al suelo debe ir acompañado de infraestructura y servicios, como escuelas, centros de salud, transporte, espacios recreativos y oportunidades de desarrollo para la comunidad.

Finalmente, Cabero valoró la apertura de la comisión para escuchar las propuestas y destacó que el balance del encuentro fue positivo, ya que pudieron exponer los argumentos que sustentan la iniciativa y encontraron predisposición de la comisión para escuchar los planteos. Asimismo, expresó su expectativa de que el proyecto continúe enriqueciéndose durante el tratamiento legislativo mediante la incorporación de las modificaciones que la comisión considere necesarias para avanzar en una propuesta que brinde respuestas a una problemática habitacional que afecta a miles de familias jujeñas.