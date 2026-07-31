Articulación. El MPA cedió equipamiento oftalmológico al Ministerio de Salud para fortalecer la atención sanitaria

El instrumental reforzará la atención oftalmológica de personas mayores, así como servicios de Atención Primaria y hospitales.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Salud de Jujuy firmaron un convenio de cooperación mediante el cual se concretó la entrega provisoria de equipamiento e instrumental médico oftalmológico secuestrado en el marco de una investigación, para que sea utilizado en la atención de pacientes del sistema público.

El acuerdo fue suscripto por el Procurador General del MPA, Alejandro Bossatti, y el ministro de Salud, José Manzur.

Los bienes entregados corresponden a elementos secuestrados en calidad de indicios dentro del Legajo P-21094/2025, que tramita ante la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N.º 11 de La Quiaca, a cargo del Agente Fiscal Alberto Omar Mendivil.

La cesión fue autorizada por el Juez con Funciones de Control, Salvador Gustavo Ortiz, mediante una resolución dictada el 11 de junio de 2026, a pedido de la fiscalía interviniente, y tendrá carácter gratuito y provisorio mientras avance la investigación.

En el marco de este convenio, la cartera sanitaria destina el equipamiento exclusivamente a tareas de atención médica y oftalmológica, sin posibilidad de cederlo a terceros ni darle un uso distinto al establecido en el convenio.

Por su parte, el MPA conservará la facultad de verificar el destino y el estado de los bienes entregados y podrá solicitar su restitución si las necesidades de la investigación así lo requieren, con la correspondiente notificación previa.

Con este acuerdo, el Ministerio Público de la Acusación busca que bienes secuestrados en el marco de una causa judicial puedan tener una utilidad social mientras avanza el proceso, sin afectar el desarrollo de la investigación.

“Agradecemos al MPA por esta gestión clave para fortalecer los servicios de salud de la provincia que, en este caso, nos va a permitir reforzar la atención oftalmológica de personas mayores así como distintos servicios de esta especialidad que se brinda tanto en Atención Primaria como en la red hospitalaria”, sostuvo Manzur y ponderó “el trabajo conjunto que los distintos organismos llevan adelante para asegurar día a día que la salud pública esté cerca de todas las familias jujeñas”.