La Municipalidad implementará operativos especiales de tránsito durante el fin de semana por distintos eventos

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que durante el sábado 1 y domingo 2 de agosto se llevarán a cabo operativos especiales de prevención y ordenamiento vehicular con motivo de la realización de diferentes eventos que convocarán a una importante cantidad de personas en la ciudad.

Durante el sábado 1 y domingo 2 de agosto, entre las 9 y las 19 horas, se implementará un dispositivo especial en las inmediaciones del estadio 23 de Agosto, donde se desarrollará el tradicional “Finde Estudiantil”, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y optimizar la circulación vehicular.

Los despejes de vehículos, que comenzarán a las 8 horas, se realizarán en:

Santa Bárbara, entre Éxodo y Humahuaca.

Humahuaca, entre Tumusla y Santa Bárbara.

Desde las 12 horas se efectuarán cortes de tránsito en:

Av. General Savio (ingreso a Lincoln).

Lincoln y Taboada.

Párroco Marshke (derivador a la altura de la Rotonda de las Américas).

Derivador de ingreso a Av. Savio (Rotonda de las Américas).

Éxodo y Pueyrredón.

Éxodo y Cerro Aguilar.

Éxodo y Tumusla.

Humahuaca y Calilegua.

Humahuaca y Tumusla.

Caseros y Santa Bárbara.

Caseros y Los Decididos.

Caseros y Los 33 Orientales.

Pueyrredón y Hugo Wast.

Asimismo, desde el mediodía, el transporte urbano de pasajeros modificará temporalmente su recorrido.

En sentido ida, las unidades circularán por: Av. Savio, acceso a Riobamba, Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y recorrido habitual.

En sentido regreso, lo harán por: Éxodo, Pueyrredón, Alem, Av. Savio y recorrido habitual.

La Dirección de Tránsito y Transporte informó además que, con motivo del Desfile por el 181º Aniversario de la Creación de la Policía de la Provincia de Jujuy, que se realizará el sábado 1 de agosto en horas de la mañana en la Ciudad Cultural, se restringirá la circulación vehicular sobre avenida de los Estudiantes, en toda su extensión y en ambos sentidos de circulación, desde las 8 horas y hasta la finalización del acto.

Ese mismo sábado, entre las 11 y las 13 horas, se desarrollará la Ceremonia de la Pachamama en el Parque Xibi Xibi, a la altura del puente Mariano Moreno. En ese marco, se restringirá el estacionamiento sobre avenida Hipólito Yrigoyen, frente al Centro Cultural “Héctor Tizón”, a fin de garantizar el normal desarrollo de la actividad.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a conductores y peatones respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal apostado en cada uno de los operativos, además de circular con precaución y planificar sus desplazamientos para evitar demoras durante el fin de semana.