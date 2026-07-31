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Promoción y prevención. Salud avanza con el trabajo de descacharrado en la capital jujeña

Jujuy
Salud avanza con el trabajo de descacharrado en la capital jujeña

Las acciones continuas en territorio refuerzan la prevención de dengue y chikungunya.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que continúan los operativos semanales de descacharrado en distintos barrios de la ciudad capital y en toda la provincia, trabajo que se realiza en coordinación con municipios, equipos de Atención Primaria y el compromiso clave de la comunidad de modo de erradicar criaderos de mosquitos y prevenir así, la posibilidad de casos de dengue y chikungunya.

El trabajo integral de promoción y prevención en terreno permite evaluar potenciales riesgos y accionar con la respuesta adecuada a cada zona, fortaleciendo la respuesta sanitaria en todas las regiones de la provincia.

Durante cada operativo, el personal de Salud recolecta objetos en desuso o recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos, entre ellos:

• Floreros

• Latas

• Botellas

• Baldes

• Neumáticos

• Macetas

• Lonas

• Tuppers

• Bolsas

• Palanganas

• Bebederos

• Potes de helado

• Tachos de pintura

El cronograma previsto es el siguiente:

• Lunes 3 de agosto: CAPS Campo Verde – barrios Campo Verde, Asentamiento Issa Mina Lea y Asentamiento 5 de Agosto

• Martes 4 de agosto: CAPS San Francisco de Alava – barrios San Francisco de Alava y Cucharita

• Miércoles 5 de agosto: CAPS FONAVI – barrios Banco Hipotecario, 202 Viviendas, 55 Viviendas, 20 Viviendas, 84 Viviendas y 69 Viviendas

• Viernes 7 de agosto: CIC Copacabana – barrios B6, Industrial y Copacabana

Todos los operativos inician a las 8:30 horas. Los recorridos correspondientes a cada sector pueden consultarse mediante el código QR disponible en las piezas informativas difundidas por el Ministerio de Salud en @saludjujuy en todas las redes sociales.

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