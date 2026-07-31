Promoción y prevención. Salud avanza con el trabajo de descacharrado en la capital jujeña

Las acciones continuas en territorio refuerzan la prevención de dengue y chikungunya.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que continúan los operativos semanales de descacharrado en distintos barrios de la ciudad capital y en toda la provincia, trabajo que se realiza en coordinación con municipios, equipos de Atención Primaria y el compromiso clave de la comunidad de modo de erradicar criaderos de mosquitos y prevenir así, la posibilidad de casos de dengue y chikungunya.

El trabajo integral de promoción y prevención en terreno permite evaluar potenciales riesgos y accionar con la respuesta adecuada a cada zona, fortaleciendo la respuesta sanitaria en todas las regiones de la provincia.

Durante cada operativo, el personal de Salud recolecta objetos en desuso o recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos, entre ellos:

• Floreros

• Latas

• Botellas

• Baldes

• Neumáticos

• Macetas

• Lonas

• Tuppers

• Bolsas

• Palanganas

• Bebederos

• Potes de helado

• Tachos de pintura

El cronograma previsto es el siguiente:

• Lunes 3 de agosto: CAPS Campo Verde – barrios Campo Verde, Asentamiento Issa Mina Lea y Asentamiento 5 de Agosto

• Martes 4 de agosto: CAPS San Francisco de Alava – barrios San Francisco de Alava y Cucharita

• Miércoles 5 de agosto: CAPS FONAVI – barrios Banco Hipotecario, 202 Viviendas, 55 Viviendas, 20 Viviendas, 84 Viviendas y 69 Viviendas

• Viernes 7 de agosto: CIC Copacabana – barrios B6, Industrial y Copacabana

Todos los operativos inician a las 8:30 horas. Los recorridos correspondientes a cada sector pueden consultarse mediante el código QR disponible en las piezas informativas difundidas por el Ministerio de Salud en @saludjujuy en todas las redes sociales.