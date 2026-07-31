Compromiso. Sadir: «Vamos a fortalecer los controles fitosanitarios para proteger la producción jujeña»

El gobernador destacó la firma del Decreto Acuerdo Nº 5682/26, que fortalece los controles fitosanitarios para proteger la producción frutihortícola y preservar el estatus sanitario de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir ratificó la decisión de fortalecer los controles fitosanitarios sobre el ingreso de bananas importadas, con el objetivo de proteger la producción frutihortícola local y preservar el estatus sanitario que la provincia consolidó durante años.

En ese marco, el mandatario firmó el Decreto Acuerdo Nº 5682/26, mediante el cual se refuerzan las medidas de control para resguardar la sanidad vegetal y brindar mayor protección a una de las actividades productivas de la provincia.

“Vamos a fortalecer los controles fitosanitarios en el ingreso de bananas importadas a nuestra provincia. Firmé el Decreto Acuerdo 5682/26, a través del cual vamos a proteger nuestra producción frutihortícola y preservar el estatus sanitario que Jujuy construyó durante muchos años”, expresó Sadir.

Asimismo, señaló que la reciente derogación de normas nacionales llevó a la Provincia a adoptar medidas preventivas para evitar riesgos sanitarios.

“La reciente derogación de normas nacionales nos obliga a actuar con responsabilidad y a tomar medidas preventivas para evitar el ingreso de plagas que podrían generar daños irreversibles en nuestros cultivos y poner en riesgo el trabajo de nuestros productores y la economía de muchas familias jujeñas”, afirmó.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la defensa de las economías regionales y el acompañamiento a los productores, fortaleciendo las herramientas provinciales para preservar la sanidad vegetal y la competitividad del sector.