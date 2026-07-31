Emprendedurismo. Capacitaciones para emprendedores en distintos puntos de la provincia

El Minsiterio de Desarrollo Humano está llevando adelante nuevas instancias de capacitaciones para emprendedores y emprendedoras de la provincia.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los emprendimientos locales y generar más oportunidades de crecimiento, se llevaron adelante nuevas instancias de capacitaciones para emprendedores y emprendedoras en distintos puntos de la provincia. Las propuestas fueron impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Integral.

Durante julio se desarrollaron diversas capacitaciones en localidades de la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas, acercando herramientas prácticas para potenciar los proyectos productivos, promover la innovación y fortalecer la economía comunitaria.

Las jornadas se desarrollaron en San Salvador de Jujuy, Tilcara, Humahuaca, Lozano, Fraile Pintado, El Aguilar, Cusi Cusi y sus parajes, Santa Catalina, Abra Pampa, Yuto, Bananal, San Francisco, con una amplia participación de emprendedores y emprendedoras interesados en incorporar nuevos conocimientos para el crecimiento de sus iniciativas.

La propuesta incluyó capacitaciones en Plan de Negocios, Líneas de Financiamiento, armado de stand, cálculo de costos, fijación de precios y punto de equilibrio, además de estrategias para el manejo de redes sociales, orientadas a fortalecer la presencia digital y ampliar las oportunidades de comercialización.

Asimismo, se dictaron talleres de sublimación, reciclado de botellas, bordado, repostería con técnicas de relleno y decoración de tortas, termofusión, reciclado de plástico y vidrio, y EcoJean, promoviendo la economía circular, la incorporación de nuevas habilidades y la generación de productos con valor agregado.