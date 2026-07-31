PROMACE: Infraestructura Educativa informa el cronograma de visitas de obra para licitaciones en curso

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de las actividades escolares y evitar contratiempos, inconvenientes o accidentes en las comunidades educativas, se establece que las visitas de obra tendrán carácter restrictivo, pudiendo asistir únicamente con autorización previa de la Secretaría y dentro del horario asignado para cada establecimiento.

La Secretaría de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Coordinación BCIE – PROMACE, informa a los interesados en los procesos licitatorios vigentes que se han emitido las Notas Aclaratorias N° 1 correspondientes a las visitas de obra programadas en diferentes instituciones educativas de la provincia.

Los oferentes interesados en participar de las inspecciones técnicas deberán acreditar a sus representantes enviando un correo electrónico a [email protected] detallando los datos personales de los asistentes (Nombre y Apellido, Profesión/Oficio y DNI) antes del horario límite estipulado en cada caso:

1. LPN N° 1/2026 — Ampliación y Refacción Esc. N° 21 «Pedro Goyena» (Purmamarca – Dpto. Tumbaya)

Fecha y hora de visita: Lunes 03 de agosto de 2026 a las 11:00 hs.

Acreditación previa hasta: Lunes 03 de agosto de 2026 a las 09:00 hs.

2. LPN N° 3/2026 — Ampliación y Refacción Integral Esc. N° 361 «27 de Febrero» (Susques – Dpto. Susques)

Fecha y hora de visita: Lunes 03 de agosto de 2026 a las 15:00 hs.

Acreditación previa hasta: Lunes 03 de agosto de 2026 a las 09:00 hs.

3. LPN N° 2/2026 — Ampliación y Refacción Integral Escuela Primaria N° 123 «Gral. Manuel Belgrano» y J.I. N° 40 (Fraile Pintado – Dpto. Ledesma)

Fecha y hora de visita: Martes 04 de agosto de 2026 a las 10:00 hs.

Acreditación previa hasta: Lunes 03 de agosto de 2026 a las 12:00 hs.

4. Lic. Privada N° 1/2026 — Refacción de Núcleos Sanitarios Esc. Normal «Sgt. Juan Bautista Cabral», Esc. N° 245 «Juan XXIII» y Refuncionalización J.I.N. N° 8 (Abra Pampa – Dpto. Cochinoca)

Fecha y hora de visita: Martes 04 de agosto de 2026 a las 11:00 hs.

Acreditación previa hasta: Lunes 03 de agosto de 2026 a las 12:00 hs.

5. Lic. Privada N° 2/2026 — Ampliación y Refacción Integral Escuela N° 356 «José Hernández» (Santa Clara – Dpto. Santa Bárbara)

Fecha y hora de visita: Martes 04 de agosto de 2026 a las 15:00 hs.

Acreditación previa hasta: Lunes 03 de agosto de 2026 a las 12:00 hs.

Se recuerda que no se permitirá el ingreso a las instituciones educativas de ningún interesado que no haya registrado y confirmado su presencia de manera formal dentro de los plazos establecidos.

Para más consultas, los interesados pueden dirigirse a las oficinas de la Coordinación BCIE – Secretaría de Infraestructura Educativa, ubicadas en República de Líbano 226, 2° Piso, San Salvador de Jujuy, o comunicarse al correo oficial: [email protected].

DESCARGAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y NOTAS ACLARATORIAS AQUÍ: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1oYxIm6TN1xA7Gs0LSltMENuktGzsFJ0f