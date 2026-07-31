RECORD . El Tren Solar de la Quebrada consolidó un julio récord con 7.340 pasajeros y experiencias agotadas

Las Experiencias regulares del Tren Solar alcanzaron una ocupación del 97%. Cielo en Movimiento 99% y Tren del Vino debutó con el 100% de ocupación.

El Tren Solar de la Quebrada cerró julio de 2026 con cifras que reflejan una fuerte demanda turística en plena temporada de invierno. Entre el 1° y el 31 de julio, las Experiencias 360° y 180° transportaron un total de 7.340 pasajeros, con una ocupación promedio del 97%.

A este resultado se sumó el desempeño de las experiencias especiales. Cielo en Movimiento, la propuesta de astroturismo nocturno del Tren Solar, registró una ocupación del 99% durante julio. La experiencia continuará en agosto con nuevas salidas, entre ellas una fecha especial el 27 de agosto para observar el eclipse lunar parcial.

Por su parte, Tren del Vino —el nuevo producto turístico que conecta Volcán con Tilcara a través de bodegas de la Ruta del Vino de Jujuy — debutó el 26 de julio agotando sus localidades y alcanzando el 100% de ocupación en su salida inaugural. La propuesta continuará los días sábado durante agosto, septiembre, octubre y noviembre.

El Tren Solar de la Quebrada continúa consolidando su crecimiento y posicionamiento como uno de los principales atractivos turísticos de Jujuy. En comparación con el mismo período de 2025, la cantidad de pasajeros transportados aumentó un 17,4%, al pasar de 6.255 a 7.340 pasajeros durante julio de 2026. Este crecimiento refleja el sostenido interés por la propuesta, impulsado por la incorporación de nuevas experiencias, una oferta turística cada vez más diversa y la consolidación del tren como un producto que combina movilidad sustentable, patrimonio, gastronomía y cultura a lo largo de la Quebrada de Humahuaca.