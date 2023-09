El intendente Jorge recibió la visita del popular cantautor jujeño Daniel Magal

Con la premisa de rendir un sentido homenaje y reconocimiento a su vasta trayectoria el intendente, Raúl “Chuli” Jorge, recibió la vista del autor de la canción que inmortaliza cada llegada de la primavera “Juntos cada día en Jujuy”, Daniel Magal, y que simboliza a su vez ,el espíritu estudiantil de los carroceros jujeños. Este año se lanzó la reversión con Nahuel, el Rap con un toque de modernidad y juventud para que siga acompañando cada edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y para la cual el municipio capitalino realizó un nuevo videoclip https://youtu.be/RWqxY6fUtRU.

Al respecto, el intendente Jorge, se refirió acerca de lo que representan para Jujuy las obras musicales de Daniel Magal, “estamos muy contentos y honrados por la presencia y voluntad de un gran cantautor y representante de la canción popular que trascendió las fronteras de Jujuy, del país y el mundo. La expresión de su éxito más grande como lo fue ‘Cara de Gitana’, que de alguna manera permitió que grandes artistas de diferentes partes del mundo interpretaran este tema hasta llegar a las tribunas de fútbol, como también ocurrió con Sergio Denis y otros tantos cantantes lo que nos llena de orgullo”.

Además, en cuanto al valor de la amistad resaltó, ”nos conocemos hace tantos años y fui parte de la amistad de la primera y tierna infancia y adolescencia de Daniel, lo que me permitió ser la segunda voz, pero el camino me llevó a ser intendente en donde brille mejor me parece. Pero lo más trascendente hoy es rendirle un sentido homenaje a su trayectoria reeditando uno, sino es el más popular tema, entre la juventud: “Juntos cada día en Jujuy”, y que en cada septiembre suena y resuena en cada canchón de la ciudad”.

Por su parte, Daniel Magal destacó, “es un placer estar con intendente Jorge, con quién comparto una amistad de años donde eramos parte del movimiento de los carroceros compartiendo tardes de canchones; y que el tema que marco un camino musical para mí siga sonando en cada primavera de los jóvenes jujeños me emociona .Por esa razón decidimos darle un poco más de juventud al tema refrescándola con contenidos modernos convocando para ello a un rapero “con la intención de que siga siendo parte de la Fiesta de los Estudiantes”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/PS01t8r3kws