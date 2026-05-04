El Registro Civil refuerza el derecho a la identidad con un nuevo operativo en San Pedro

La atención, que se realizará este jueves 7 de mayo, se concentrará en el Centro Vecinal del Barrio La Merced, de 9 a 17 horas.

En el marco de las políticas de abordaje territorial que lleva adelante la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, el Registro Civil de Jujuy acompañará este jueves 7 de mayo una nueva edición del programa local «El Estado en tu barrio». La atención se concentrará en el Centro Vecinal del Barrio La Merced, de 9 a 17 horas.

Esta visita se suma a la estrategia de federalización de los servicios públicos, permitiendo que las instituciones salgan de sus oficinas habituales para dar respuestas concretas en el corazón de los barrios. Al sumarse a esta iniciativa municipal, el Registro Civil refuerza su compromiso de garantizar el derecho a la identidad, facilitando que los vecinos sampedreños resuelvan sus trámites de DNI y Pasaporte de manera ágil y sin necesidad de traslados extensos.

Desde la institución destacaron la importancia de articular acciones con los gobiernos locales, entendiendo que el trabajo en red es la herramienta más eficaz para optimizar los recursos del Estado y llegar de forma directa a quienes más lo necesitan.

– Atención: se realizará por orden de llegada con la entrega de números correspondientes al inicio del operativo.

– Trámites: toma de datos para nuevos ejemplares de DNI (robos, extravíos o actualizaciones) y trámites de Pasaporte.

– Pago de aranceles: siguiendo con los estándares de seguridad y modernización, el pago de los trámites se efectuará exclusivamente de forma electrónica en el lugar.