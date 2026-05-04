Educación. Inauguración de obras en la Escuela N° 110 «Monseñor Miguel Ángel Vergara» de Perico en su 54° aniversario

En la ocasión se pusieron en funcionamiento obras de refacción integral del establecimiento, una intervención clave para fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje de toda la comunidad educativa.

Inauguraron obras en la Escuela N° 110 «Monseñor Miguel Ángel Vergara» de Perico en su 54° aniversario. El acto contó con la presencia del secretario de Infraestructura, Matías Torcivia; el director del BCIE, Sebastián Farfán; la directora de la institución; docentes; estudiantes y familias, quienes acompañaron este momento significativo para la escuela.

Durante la jornada, el secretario de Infraestructura destacó la importancia de sostener la inversión en educación pública y obra pública como pilares fundamentales para el desarrollo, subrayando la necesidad de continuar impulsando políticas que garanticen mejores espacios educativos en toda la provincia.

Por su parte, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, expresó su agradecimiento al Gobierno de Jujuy y al equipo de Infraestructura no solo por esta obra, sino también por el conjunto de intervenciones en ejecución y las proyectadas a futuro.

En ese sentido, remarcó el impacto concreto de estas acciones, señalando que las obras alcanzan aproximadamente un 80% de refacción integral, mejorando sustancialmente la calidad edilicia de las instituciones.

La inauguración se vivió como una verdadera celebración colectiva, donde la comunidad pudo reencontrarse con un edificio renovado, pensado para acompañar el crecimiento y la formación de las nuevas generaciones.

Al finalizar el acto, las autoridades realizaron un recorrido por la obra, visitando los distintos espacios refaccionados y compartiendo con la comunidad los alcances de la intervención.