Educación fortaleció el trabajo con Instituciones Oferentes para consolidar la formación continua docente 2026

Se realizó una jornada destinada a socializar la normativa vigente, presentar las políticas educativas prioritarias para este año y acompañar a las instituciones en la planificación de propuestas de capacitación con puntaje docente.

El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Formación Continua de Instituciones Oferentes, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, llevó adelante una jornada de trabajo junto a responsables institucionales y coordinadores docentes de nuevas Instituciones Privadas Oferentes de Formación (IPOF), con el objetivo de fortalecer los procesos de formación continua profesional docente para el ciclo 2026.

El encuentro se desarrolló el pasado 29 de abril, en el Complejo Ministerial, y contó con la participación de la secretaria de Planeamiento Estratégico, Natalia Quiroga; el equipo técnico pedagógico de la Unidad de Formación Continua de Instituciones Oferentes; responsables de las instituciones oferentes y coordinadores docentes de las IPOF.

Se socializó el Reglamento de Formación Continua de Instituciones Oferentes, y se presentaron las Políticas Prioritarias del Ministerio de Educación 2026 junto con las Líneas Prioritarias de Formación Continua Profesional Docente.

Asimismo, se brindó acompañamiento a las instituciones en relación con los procesos organizativos, administrativos y pedagógicos necesarios para la presentación de proyectos de formación continua, además de fortalecer la etapa de ejecución de las ofertas y la gestión del otorgamiento de puntaje docente mediante la socialización de la normativa vigente.

La jornada inició con palabras de bienvenida por parte de la referente del área, quien destacó la incorporación de 15 nuevas IPOF a la nómina de instituciones que cuentan con aval ministerial para el desarrollo de capacitaciones con puntaje docente durante 2026, lo que refleja el crecimiento sostenido de esta política de fortalecimiento profesional.

Posteriormente, el equipo técnico pedagógico presentó los lineamientos normativos vinculados a la formación continua, mientras que Natalia Quiroga, expuso las políticas educativas prioritarias del Ministerio para este año, con especial énfasis en educación inclusiva, enfoque socioemocional y alfabetización matemática.

En ese marco, convocó a las instituciones oferentes a diseñar propuestas formativas enmarcadas en estos ejes estratégicos, orientadas a acompañar los desafíos actuales del sistema educativo provincial.

La actividad contó con una amplia convocatoria y los responsables institucionales valoraron especialmente el acompañamiento brindado por el Ministerio de Educación, destacando estos espacios como instancias clave para fortalecer la articulación y consolidar una oferta de formación continua de calidad para los docentes de la provincia.