Finalizó el curso de chacinado en San Pedro de Jujuy

La capacitación gratuita impulsada por el Gobierno de Jujuy permitió a vecinos de San Pedro adquirir herramientas para el trabajo y avanzar hacia el desarrollo de emprendimientos propios.

Impulsada por el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Trabajo y la Academia de Oficios, finalizó con éxito la capacitación en chacinado que se desarrolló en las instalaciones del Mercado de Artes y Oficios de San Pedro de Jujuy.

La propuesta formativa se enmarca en una política sostenida del Gobierno de Jujuy orientada a promover la capacitación gratuita en oficios como herramienta clave para la generación de empleo y el desarrollo de emprendimientos. En ese sentido, el gobernador Carlos Sadir impulsa este tipo de iniciativas que brindan oportunidades concretas de inserción laboral.

Estas acciones se articulan a través de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, junto a la Red Provincial de Oficinas de Empleo, municipios y comisiones municipales de toda la provincia.

Durante el cierre del curso, el secretario de Trabajo, Freddy Berdeja, destacó la importancia de acompañar estas instancias formativas en territorio. “Estamos recorriendo los lugares donde se desarrollan estas capacitaciones, como en este caso chacinado y peluquería en San Pedro, para conocer de cerca la participación y el impacto que generan”, expresó.

Asimismo, remarcó que el objetivo es dar continuidad al proceso formativo: “Buscamos no solo que se capaciten, sino también acompañarlos para que puedan generar una fuente genuina de trabajo. Vamos a articular con otras áreas para fortalecer aspectos como lo financiero, el marketing y la gestión de un emprendimiento”.

En esa línea, anunció la continuidad de la propuesta. “Asumimos el compromiso de avanzar con un segundo módulo, ampliando la capacitación hacia la elaboración de fiambres, debido al gran entusiasmo y participación que tuvo este curso”, expuso.

Acompañaron la jornada el director de Formación Laboral, Nicolás Ruiz, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Gabriel García.