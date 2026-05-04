Territorio. La Dirección Provincial de Personal brindará asesoramiento en La Quiaca

El equipo técnico atenderá consultas sobre jubilaciones, legajo electrónico y recategorización, acercando servicios de recursos humanos a trabajadores estatales del norte provincial.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Personal, informa que el próximo viernes 8 de mayo se llevará a cabo una jornada de asesoramiento en la ciudad de La Quiaca, destinada a trabajadores de la administración pública provincial.

Durante la visita, el equipo técnico de la repartición brindará información y acompañamiento en temas vinculados a jubilación docente y administrativa, legajo electrónico, recategorización y otros aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos.

Los interesados podrán acercarse a las oficinas del Hospital Jorge Uro, en el horario de 9.30 a 16.00, donde serán atendidos de manera personalizada.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Jujuy para acercar servicios y brindar respuestas directas a los agentes públicos en todo el territorio provincial.