Asistencia alimentaria. El programa «Comer en Casa» recorrió localidades de Yungas

La implementación contó con el trabajo articulado entre equipos técnicos, municipios, comisiones municipales y unidades de gestión.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, llevó adelante una nueva entrega de unidades alimentarias del programa «Comer en Casa» en distintas localidades de la región de Yungas, en el marco de las acciones impulsadas por el Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.).

El operativo se desarrolló en seis localidades del departamento Santa Bárbara: Santa Clara, con distribución en el ex Comedor Municipal; El Piquete, en la Oficina de Desarrollo Humano; El Fuerte y El Talar, en sus respectivos Centros Integradores Comunitarios (CIC); y Vinalito, en el Salón Municipal (ex comedor). Asimismo, la asistencia se extendió a Rodeito, en el departamento San Pedro, con entrega en el Comedor Infantil del barrio Juan José Bazán, y a las localidades de Lobatón y San Lucas, dentro de la misma jurisdicción.

La implementación contó con el trabajo articulado entre equipos técnicos, municipios, comisiones municipales y unidades de gestión, con el objetivo de brindar respuesta a familias en situación de vulnerabilidad social. Estas zonas del este provincial se caracterizan por su dispersión poblacional y la presencia de comunidades rurales, lo que demanda una intervención territorial sostenida.

A través de los distintos programas que integran el Pla.So.Nu.P., se desarrollan acciones orientadas a garantizar el acceso a alimentos y acompañar a las familias en contextos complejos. En este sentido, se fortalece la articulación con gobiernos locales y referentes comunitarios, ampliando el alcance de la asistencia no solo en términos materiales, sino también en la consolidación del vínculo entre el Estado y la comunidad.

El abordaje territorial resulta clave para relevar las necesidades específicas de cada comunidad y diseñar respuestas adecuadas. Estas iniciativas forman parte de una política sostenida que busca mejorar la calidad de vida de la población y consolidar la presencia activa del Estado en todo el territorio provincial.