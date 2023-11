Segunda Instancia de Preinscripción del Ingreso a Primer Año de Nivel Secundario

El Ministerio de Educación, mediante la Dirección de Educación Secundaria, recuerda a padres, tutores y estudiantes que, desde el 20 al 24 de noviembre, se llevará a cabo la Segunda Instancia de Preinscripción para el ingreso a Primer Año en instituciones educativas de gestión pública de la provincia.

Al respecto, Sergio Sajama, director de Educación Secundaria, pidió a padres, tutores y estudiantes “estar atentos porque es un proceso sistematizado, a través de una conexión a Internet, por lo tanto, si no tienen las posibilidades de acceder a una computadora, les sugerimos que se acerquen a las escuelas primarias de sus hijos, que también van a estar colaborando en este periodo”.

En relación a la etapa de confirmación de vacantes, indicó “tenemos escuelas que sí han tenido un porcentaje alto de confirmación de vacantes, en el caso de aquellas que no confirmaron se debió a que incurrieron en algún tipo de error u omisión de datos, o sea, informar una condición que no correspondía, por ejemplo, informar una condición de hermano cuando no la tenía y cuando se quiso confirmar esa vacante, la escuela al pedir la afiliación, no se podía comprobar”.

Al momento de realizar un balance de la primera instancia de preinscripción, Sajama refirió que hubo menos escuelas sobredemandadas que el año pasado, debido al “importante trabajo realizado en la etapa de fortalecimiento con la escuela primaria y también, durante el proceso de preinscripción, con la habilitación de atención al público en el Complejo Ministerial, de 9 a 13 y de 15 a 18 horas, de lunes a viernes”.

Finalmente, el funcionario, resaltó que, al momento de la confirmación de las vacantes, la Resolución N°288, de Ingreso al Primer Año, establece cuáles son los requisitos para la preinscripción.