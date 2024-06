Ediles reconocieron a jóvenes escritoras

En el marco del Día del Escritor celebrado ayer jueves en nuestro país, ediles capitalinos reconocieron, a través de la Minuta Nº 21, a las jóvenes escritoras jujeñas María Isabella Albarracín López y Paz Morena Canchi Sayes, por su participación en la Antología “Un Faro para los Niños 2024”.

La Asociación Civil “Ancestrales de San Lorenzo” realizó durante el año pasado un llamado para participar de la mencionada antología, en el marco de la celebración “La Palabra de Lorencina y Premios Hijo del Sol 2024”.

La palabra Sanlorencina reúne a una cantidad importante de poetas de diferentes puntos del país y Latinoamérica, en un encuentro polifacético cerrado para los escritores que intervinieron en el libro.

Por la provincia de Jujuy fueron seleccionadas María Isabella Albarracín López y Paz Morena Canchi Sayes, siendo las concursantes más jóvenes en participar de esta antología.

En ese marco, la autora de la iniciativa, concejala María Galán, manifestó: “Desde el Concejo reconocerlas a Isabel y a las niñas que están escribiendo es importante. Esto es fomentar nuestra cultura y, sobre todo, la escritura. Reconocerlas en este importante día, “Día del Escritor”, a ellas que son pequeñas pero son nuestro futuro”. Y continuó: “Este reconocimiento es un mimo al alma para ellas e insistir que el Concejo va a seguir apoyando las iniciativas desde el arte, la danza y la cultura”.

A su turno, Isabella Albarracín expresó: “Esto significa mucho para mí, porque me ayuda a seguir escribiendo y encarar otros proyectos, escribo desde los 7 años y recientemente estuve participando de la Feria Internacional del libro de Buenos Aires, donde presenté mi libro Doki y sus amigos. Estoy dando talleres de lectura y escritura en diferentes escuelas para incentivar a que no solamente lean, sino que también escriban”.

Finalmente, Paz Morena destacó que “esto me hace muy feliz, me ayuda y me incentiva a seguir escribiendo poesía y ciencia ficción. Les diría a los chicos de mi edad que escriban, que ayuda a incentivar la imaginación, la creatividad ayuda a conocer más palabras, a poder expresarnos mejor”.