Inicio de los talleres de capacitación 2025 en el C.P.V. Malvinas

La Dirección General de Políticas Públicas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio inicio a las actividades de los talleres de capacitación 2025 mediante un acto protocolar y una muestra de trabajos cumplidos en el predio del Centro de Participación Vecinal del barrio Malvinas. Autoridades del área precisaron que durante el presente ciclo se brindarán 21 talleres, a la vez, destacaron la amplia convocatoria lograda por los mismos entre vecinos de diferentes sectores de la ciudad, incluso de Palpalá.

Como en años anteriores, el C.P.V. Malvinas pone a disposición de la comunidad una variedad de talleres de capacitación y recreación que garantizan no solo oportunidades laborales sino también un espacio de contención para sectores vulnerables, como los adultos mayores. Todo ello ratifica las políticas socioculturales definidas por el municipio capitalino, encabezado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge.

Al respecto, la directora general de Políticas Públicas, Gladys Lozano, quien estuvo presente en el acto de apertura, comentó, “la verdad que soy una mujer muy bendecida por que tenemos un montón de vecinos que vienen a este espacio, y el C.P.V. nos queda chico para todas estas actividades que tenemos”. Al mismo tiempo precisó que durante el año en curso la comunidad tendrá a su disposición 21 talleres, tanto de capacitación como recreativos.

Al aludir a las políticas socioculturales definidas por la gestión de gobierno y el respaldo que en lo particular brinda el intendente a las actividades vecinales, expresó, “nuestro querido Chuli Jorge, nuestro intendente, nos da esa posibilidad; a mi siempre me da esa posibilidad y libertad de trabajar con los vecinos porque siempre he sido una vecinalista, entonces trabajo con los vecinos y estoy a la par de los vecinos, a disposición de los vecinos en lo que ellos necesitan”.

Por su parte, Liliana Tarifa, responsable de los talleres de capacitación, destacó que durante el inicio de actividades se instalaron stands con muestras de los trabajos elaborados por los capacitadores. Sobre el particular precisó que, “este año tenemos la gracia de contar con 21 talleres de capacitación, tanto artísticos como de emprendimientos, como repostería, panadería, corte y confección, tejido, muñecos soft, ballets folklórico e instrumentos y para adultos mayores tenemos talleres de gimnasia y yoga”.

Destacó además que el éxito de las actividades se evidencia en la amplia participación de los vecinos. “Tenemos de 45 a 50 alumnos por talleres de manualidades, mientras que los talleres de folklore y gimnasia exceden las 60 personas”, detalló, tras lo cual sostuvo que, en 2025, “convocamos a más vecinos, más estudiantes, no solo del sector sur y del barrio, sino que también tenemos alumnos, personas adultas mayores, que vienen de Huaico, Alto Comedero, y Palpalá”.

Cabe mencionar que las actividades en el mencionado C.P.V. se extienden durante todo el año durante el cual se organizan dos exposiciones, durante julio y noviembre, mientras que al cierre del ciclo se procede a la entrega de certificados avalados por el municipio capitalino y los responsables de los talleres.

Nota audiovisual: https://youtu.be/geHy1IlZPBM