Accesibilidad. En mayo, se otorgaron por WhatsApp más de 12.500 turnos para siete hospitales de la provincia

La cifra promedio corresponde a la solicitud para consultas o prácticas complementarias.

“Siguiendo lo que se ha fijado como un objetivo central en el Plan Estratégico de Salud II que es trabajar la accesibilidad al sistema en todos los niveles de atención, avanzamos con una de las opciones con la herramienta de solicitud de turnos por WhatsApp”, explicó el coordinador del Centro Único de Gestión de Pacientes, Christian Amerise, y recordó que “ya son siete los hospitales de Jujuy que cuentan con esta herramienta que va en crecimiento y que continuamos mejorando junto a los equipos técnicos del Ministerio de Salud”.

Con este instrumento en marcha en hospitales CES-Snopek, Paterson, Zabala, Gallardo, Orías y Sequeiros, “se incorporó desde los primeros días de mayo el Hospital Pablo Soria, unidad de tercer nivel de atención, principal hospital para la atención de alta complejidad en personas adultas”, agregó Amerise.

En tanto, destacó que “desde el inicio de esta estrategia en noviembre de 2024, se afianza la forma de trabajo de los equipos para la respuesta a la comunidad y crece la adhesión de las personas usuarias, concluyendo mayo con más de 12.500 turnos asignados a través de mensajería online tanto para consultas como para prácticas complementarias en las unidades hospitalarias que cuentan ya con esta modalidad”.

Para el caso del Hospital Pablo Soria, Amerise recordó que “la forma de acceder al turno no es por autoderivación, sino que el ingreso se realiza a través de otros efectores de la red pública como puestos de salud, CAPS, CIC, Nodos u otros hospitales del interior, de menor complejidad o cabecera de región desde donde la persona es derivada”.

“Esto significa que, si un paciente debe ser derivado al Pablo Soria por primera vez, es a través de la indicación de un médico de cabecera de cualquiera de estos efectores; se realiza la interconsulta e inicia un proceso interno: el personal administrativo del efector donde inicialmente está la persona, gestiona a través de call center el turno para Hospital Pablo Soria, informando a la persona usuaria día y horario asignado”, precisó.

Asimismo, indicó que “en el Hospital Pablo Soria se realizan también prácticas médicas como ecografías, tomografías las que se ofrecen en la Carta de Servicios y que pueden solicitarse desde otro efector. El turno para esa práctica sí puede solicitarse vía WhatsApp, siguiendo los pasos indicados y subiendo al chat la foto del pedido medico correspondiente, obteniendo el turno con día y horario”.

En tanto, reiteró que “tratándose de nuestro hospital cabecera de toda la provincia, con especialidades con las que otros hospitales no cuentan, pedimos a la comunidad asistir efectivamente al turno que tiene asignado en el Hospital Pablo Soria, o de no poder concurrir, informar para que esa atención pueda reprogramarse o bien, ser aprovechada por otra persona”.

Para situaciones de personas que no cuentan con un dispositivo o no utilizan WhatsApp, se encuentra a disposición la alternativa de llamar al Call Center 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas para acceder a un turno por primera vez en especialidades que no necesitan derivación médica, es decir, odontología, psicología, medicina general o ginecobstetricia, entre otras.

“Puede ocurrir en el caso de personas con enfermedades crónicas o algunas especialidades, que los profesionales médicos requieren ver al paciente dos o tres veces y esto antes se resolvía realizando nuevamente la fila”, remarcó Amerise, y apuntó que “hoy, el Hospital Pablo Soria se ha organizado de manera tal que si un médico requiere ver a un paciente a 20 o 30 días para un nuevo control haciendo estudios intermedios en ese lapso, es el Hospital Pablo Soria el que va a gestionar los turnos para esas prácticas y para la nueva consulta o lo que llamamos recita. Entonces, el hospital se contacta con el paciente para informarle día y hora de su nuevo turno. Esta es otra manera de facilitar el acceso al turno”.

“Hay patologías o especialidades en las que el medico solicita al paciente volver, luego de un tratamiento, por ejemplo, a 30 días. Con esa información el paciente del Pablo Soria, se dirige al área de Gestión de Pacientes dentro de la institución, y en un promedio de 48 horas el personal del hospital se contacta con la persona informando día y hora de esa nueva cita que solicita su médico”, concluyó.

Para solicitar turno vía WhatsApp en el Hospital Pablo Soria las personas deben:

• Agendar el número 388 4042734

• Iniciar el chat con el hospital siempre de lunes a viernes de 7 a 13 horas

• Tras escribir y enviar un mensaje, se recibe la siguiente respuesta automática del sistema dentro del horario de atención: “¡Bienvenido/a al Centro de Gestión de Pacientes del Ministerio de Salud de Jujuy! Seré tu asistente virtual. Para solicitar turno, por favor ingrese al enlace correspondiente a su hospital”

• En ese mensaje se debe tocar la dirección web de color celeste que corresponde al hospital donde se solicita turno: https://hsoria.oloapp.site/

• A continuación, se abrirá en el dispositivo una nueva ventana. Esto puede tomar unos minutos según la conexión a Internet

• Allí se lee el siguiente mensaje: “Gestión de turnos del Hospital Pablo Soria. Seleccione alguna de las operaciones que desea realizar” y se debe tocar uno de los botones disponibles:

1. Solicitar Turno

2. Reprogramar Turno

3. Cancelar Turno

4. Recita (Nuevo Control)

• La persona debe seguir los pasos correspondientes ingresando uno a uno los datos que se solicitan como DNI, nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, domicilio real y tipo de turno requerido. En este punto, se debe elegir consultas médicas o estudio solicitado.

• Luego, de completar el domicilio, solicita seleccionar el tipo de turno que desea gestionar entre consultas médicas o estudios solicitados.

– Ingresando a “estudios solicitados” se desplegarán las siguientes opciones:

• Fonoaudiología

• Audiometría

• Cardiología – Ecodoppler

• Cardiología – Electrocardiograma

• Cardiología – Ergometría

• Cardiología – Holter

• Cardiología – Mapa

• Espirometría

• Ecografía

• Ecografía – PAFF

• Mamografía

• Tomografía

• Neurología – Electroencefalograma

– En el caso de seleccionar la opción “consultas médicas” aparecerá para elegir la opción: Traumatología.

• Aquí, el sistema envía un Resumen de datos ingresados que la persona puede chequear y el siguiente mensaje: “Por favor, espera mientras derivamos tu solicitud a un operador. Gracias por tu tiempo”

• A partir de allí, se inicia la conversación con un operador que verificará la disponibilidad del turno e informará el día y horario de atención.

• El número del Hospital Pablo Soria solo recibe y responde mensajes escritos por WhatsApp en el horario de atención correspondiente. No recibe llamadas ni otro tipo de contacto.

• Tras enviar un mensaje, se debe esperar respuesta automática en el horario de atención.

• Realizado un primer pedido de turno por WhatsApp, cada persona podrá realizar gestiones posteriores ingresando directamente desde el enlace web del Hospital Pablo Soria– de color celeste – que figura en la conversación previamente establecida.

• La solicitud de turno no será posible cuando la persona no figure ingresada en el registro histórico del sistema público, por lo que deberá acudir con la documentación al hospital más próximo al domicilio para continuar con las gestiones.