Sensibilización. Cada persona donante de sangre puede salvar vidas

Las donaciones regulares garantizan calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus componentes en los servicios de salud.

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través del Centro Regional de Hemoterapia, destacó que cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial de la Persona Donante de Sangre, oportunidad para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, el valor de los donantes habituales y su compromiso y la posibilidad que más personas, especialmente adultos jóvenes, se acerquen donar sangre por primera vez. En el presente 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) propuso el lema “Doná sangre, doná esperanza: juntos, salvamos vidas”.

Cada persona tiene la capacidad de salvar vidas mediante el acto de donar sangre. Teniendo en cuenta que la sangre no se fabrica, la voluntad de las personas es clave porque permite a los pacientes que lo requieren acceder a sangre y productos sanguíneos seguros en cantidades suficientes, lo que se traduce en sistemas de salud eficaces.

En Jujuy, para abastecer de componentes seguros a 16 hospitales públicos, los equipos cumplen de manera semanal con campañas para la donación de sangre junto a los servicios transfusionales de la provincia, llevan adelante los Operativos “Mi sangre, tu sangre” y disponen de punto de donación en los Operativos Sanitarios mientras continúan con colectas en la vía pública, instituciones, empresas y organismos de capital e interior.

El Día Mundial de la Persona Donante de Sangre se celebra cada 14 de junio para poner de relieve las acciones mundiales, nacionales y locales, recordando la fecha de nacimiento del médico austríaco Karl Landsteiner, quien descubrió los grupos sanguíneos y fue distinguido con el Premio Nobel de Medicina en año 1930.

Impulsada desde 2004 por la OMS, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, esta jornada busca instalar la donación voluntaria de sangre en la opinión pública y motivar a las personas a convertirse en donantes habituales.

La donación de sangre es un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro. No engorda, no adelgaza, no debilita. Puede donar sangre cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años; pese más de 50 kg; se sienta bien de salud; no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año; no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

En Jujuy, se puede donar sangre en el Centro Regional de Hemoterapia ubicado en Av. Snopek esq. Tte. Bolzán, Alto Comedero, de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 8 a 13 horas.

• Presentar DNI

• Estar sano

• Tener entre 18 y 65 años de edad

• Pesar más de 50 kilos

• No estar en ayunas, después del almuerzo esperar 3 horas antes de donar

• No estar embarazada ni en período de lactancia

• No fumar antes, ni después de donar (al menos 2 horas antes y después)

• Evitar el consumo de alcohol en exceso (al menos 12 horas antes de donar)

• No haberse realizado tatuajes, ni piercings en los últimos 12 meses