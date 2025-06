Reconocimiento a periodistas de nuestra Ciudad

La institución parlamentaria recibió a los periodistas de nuestra Ciudad el pasado viernes por la mañana, con el objetivo de rendir un merecido homenaje a quienes, con vocación, ética y dedicación, ejercen el noble oficio de informar. Periodistas que, día a día, construyen ciudadanía, fortalecen la democracia y aportan, desde sus micrófonos, sus cámaras o sus plumas, a una sociedad más justa, plural y consciente.

Finalizado el acto, el presidente del Concejo, Lisandro Aguiar, manifestó: “Es un verdadero gusto poder reconocer a periodistas de nuestro medio. Por supuesto que hay muchos más, pero a través de ellos queremos agradecer la función social y democrática que cumplen los medios en nuestra ciudad. En la democracia, la posibilidad de tener medios independientes y un periodismo crítico es fundamental. Cada uno de los hoy reconocidos, en el marco del Día del Periodista, representa esta profesión con lealtad, honradez y, sobre todo, con compromiso ciudadano y cívico. Por eso, queremos destacar a cada uno de ellos, y también a todos los que ejercen el periodismo en San Salvador de Jujuy”.

Por su parte, el concejal Gastón Millón expresó: “Fue un acto muy lindo, porque cada uno de los periodistas y las periodistas que fueron reconocidos nos dejaron unas palabras sobre nuestra realidad, nuestras necesidades, y sobre lo que implica el ejercicio de esta profesión, lo cual enaltece aún más este oficio. Para nosotros, como bien lo dijimos, el periodismo es fundamental para el ejercicio de la democracia y el sostenimiento de nuestra república”.

Voces de los periodistas homenajeados:

Cristian Mamani, periodista de Canal 7, destacó: “Agradezco a las autoridades del Concejo y a los concejales por este premio que realmente es un mimo al alma. Me considero un periodista joven todavía, y que te hagan este tipo de reconocimiento indica que uno va por buen camino. Escuchaba a mis colegas hablar de la libertad de expresión, de la inteligencia artificial y de los tantos desafíos que enfrentamos los periodistas. Así que debemos seguir trabajando día a día e informando a la sociedad, que es lo más importante”.

Rosario Agostini, periodista de investigación y opinión política, expresó: “Estoy muy agradecida a las autoridades del Concejo Deliberante y a los concejales que impulsaron esta iniciativa. Me siento absolutamente honrada por este reconocimiento, que tiene que ver con nuestros años en la profesión. No solo fui reconocida yo, sino también otros colegas con quienes comenzamos juntos este camino. Éramos muy jóvenes cuando iniciamos, así que es un placer enorme y agradezco profundamente esta distinción”.

Por su parte, el conductor y productor de Informales Radio, Carlos Sánchez, remarcó: “Estoy muy agradecido con el Concejo Deliberante, con el Dr. Aguiar y todo el cuerpo deliberativo por este reconocimiento. La verdad, no me lo esperaba. Uno no se da cuenta de los años que lleva en esto. También agradezco a mi esposa y a mi hijo, que son parte de mi equipo. Ahora, a seguir trabajando para engrandecer el periodismo, porque lo hacemos con pasión”.

Por último, Judith Girón, locutora nacional y periodista de Canal 4, expresó: “Una lleva adelante esta tarea con mucho compromiso, y estar del otro lado se siente raro, extraño, porque uno se dedica a entregarle al que está del otro lado todo lo que considera necesario en cuanto a información. Siempre con respeto a la audiencia, a quien elige escucharte, verte, seguirte, en busca de información y también de acompañamiento —porque eso somos los periodistas: quienes llegamos a la gente a través de los medios—. Así que estoy muy agradecida por este reconocimiento, a todo el cuerpo de concejales por tener esta referencia hacia quienes llevamos adelante esta profesión tan linda. Una profesión que, 24/7, nos mantiene comprometidos con la gente”, concluyó.

Periodistas Homenajeados:

– Cristian Alejandro Mamani

– Rosario Agostini

– Carlos David Sánchez

– Gustavo René Miranda

– Claudia Figueroa

– María Florencia Etchart

– Judith Girón

– Omar Esteban Daje

– Ana Inés Vargas Luxardo

– Cristian Ariel Almazán

– Agustín Weibel

– Fabricio Adrián Rasjido

– Mara Svavh

– Jorge Raúl Reales Pedano