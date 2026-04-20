La Comisión de Economía impulsa varios proyectos

En una reunión realizada en el Salón Manuel Padilla de la Legislatura, la Comisión de Economía trató diversos temas vinculados a nuevos requerimientos de la sociedad, entre los cuales se pueden mencionar: la Hora Silenciosa, la normalización de la CODEPO y el Tiempo de Espera.

En este contexto, el presidente de la comisión, el diputado Carlos Haquim, expresó que a iniciativa de algunos bloques se abordaron temas como la Hora Silenciosa en cada uno de los establecimientos, para favorecer a las personas que padezcan trastornos del espectro autista. Al respecto, dijo que fue un tratamiento con consideración de distintos diputados y ha quedado para un estudio posterior la semana que viene.

Agregó que también se trató el proyecto de Tiempo de Espera y que, además, recibió tratamiento un proyecto que viene presentado por el bloque oficialista desde el año pasado, que consiste en la conformación de un nuevo espacio integrado por las distintas cámaras empresarias y de la producción, y que también ha quedado a consideración y estudio de los diputados para la próxima sesión.

En cuanto a la normalización de la CODEPO, comentó que es un proyecto que viene desde hace tiempo: Se ha presentado en estos tres últimos años, que hacen a la normalización de la Cuenca de Pozuelos, que fue intervenida allá por el año 2016 y aún continúa intervenida. Añadió que hay un reclamo sostenido de los productores de los departamentos que es el ámbito de esta corporación, señaló Haquim.

También se emitieron algunos despachos de proyectos de declaración, por lo que la comisión queda totalmente normalizada y en funcionamiento en lo que hace a este ejercicio 2026, sostuvo su titular Carlos Haquim.

Cabe consignar que la comisión está constituida por los diputados Carlos Haquim, María Teresa Agostini, María Claudia Sánchez Cantaberta, Guido Alfredo Luna, Adriano Morone, Yael Nicolás Navarro, Iván Euclides Poncio, Patricia Estela Ríos, Rubén Armando Rivarola, Verónica Virginia Valente, María Fernanda Checa Monaldi y Emiliano Vera Robinson. La presidencia la ejerce Carlos Haquim, la vicepresidencia María Teresa Agostini y la secretaría Claudia Sánchez Cantaberta.