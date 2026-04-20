Hasta el viernes se desplegará una semana de actividades tecnológicas y creativas en la ciudad

En el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación a celebrarse el martes 21 de abril, la Municipalidad de la capital inició oficialmente la Semana de la Innovación, con una agenda cargada de actividades, talleres y capacitaciones tecnológicas destinadas al público en general. La iniciativa busca el acceso a nuevas herramientas digitales y procura fomentar el pensamiento creativo para el desarrollo local.

Durante la presentación, la Directora Gral de Desarrollo, dependiente de la Secretaria de Planificación y Ambiente, Jimena Jurado, resaltó “desde el municipio muy satisfechos de iniciar la Semana de la Innovación con este lanzamiento que coincide con la víspera del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que se conmemora este 21 de abril”.

Seguidamente ,añadió que “la agenda de actividades prevista para la semana, busca posicionar a la ciudad a la vanguardia del desarrollo, promoviendo espacios donde las ideas se transformen en proyectos; exponer todo lo que se viene trabajando a través de la dirección de gobernanza digital y la dirección de Innovación, desarrollando una segunda edición de la semana de la innovación, con más desafíos y capacitaciones”.

Luego el director de Modernización, Fernando Baca, anticipó las actividades que se desarrollarán en este marco que iniciaron con los empleados municipales capacitando en innovación creativa en colaboración con la Provincia de Jujuy, como primera etapa.

Adelantó en este marco que, el día martes 21 de abril, se realizará la actividad denominada IA para tu negocio, destinado a emprendedores y comerciantes, que deseen aprender herramientas digitales para crecer; “se brindará en el Faro del Saber y en “Centro Cultural Jorge Cafrune” de Alto Comedero”.

En tanto, el miércoles 22, “tenemos varias actividades relacionado a los videojuegos, destinado a los chicos en Alto Comedero, donde van a trabajar con la actividad Activa tu talento, IA tu copiloto de estudio, para estudiantes secundarios, universitarios/terciario, en el Faro del Saber de 9 a 12 horas”.En ese marco, por la tarde de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural ‘Jorge Cafrune´, se desarrollará otra de las propuestas con el Taller & Torneo Phygital, “combina el mundo físico y digital en una experiencia innovadora que integra desafío físico, competencia virtual y estrategia en equipo. Este formato, que viene revolucionando el deporte a nivel global, propone una dinámica en la que los participantes deberán poner a prueba su velocidad, coordinación y trabajo colectivo, en una disciplina que combina el deporte físico (Fútbol) y electrónico”, explicó Baca.

Por otro lado, el jueves 23 de abril tendrá lugar la Capacitación en Streaming, “una actividad orientada a quienes deseen dar el salto de consumidores a creadores de contenido. Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir herramientas clave para producir transmisiones en vivo con calidad profesional, abordando aspectos como la operación técnica, el diseño de propuestas, la oratoria frente a cámara y estrategias de monetización”.

Y finalmente, el viernes 24, destinado a los alumnos del nivel primario, “brindaremos una muestra de robótica, impresión 3D, actividades inmersivas en ciencia y tecnología, bajo la capacitación denominada Laboratorios Kids, en las instalaciones del Faro del Saber de 8 a 12 horas”, presentó Baca.

Melisa Silva, Directora General de Innovación, manifestó “la verdad que estamos muy contentos de la convocatoria que recibimos, partimos del concepto de que innovar es hacer mejor las cosas, incorporar nuevas herramientas, aprender más para poder lograr mejores resultados. Así que, bueno, muy contentos de que la gente haya venido, que haya que se haya interesado por esta temática”.

En este orden, Silva destacó la articulación de diversos sectores; conformando una red de trabajo que incluye a empresas privadas, al estado Provincial, a la Universidad y a la ciudadanía en general, con el objetivo de acercar a los vecinos las últimas tendencias y herramientas de innovación que tienen aplicación real, desde el ámbito administrativo y académico hasta el sector comercial .

Desde la Dirección de Oficios y Empleo, Silvina Márquez resaltó “la innovación para nosotros es fundamental, Es medular, pensar en este momento que los oficios y las capacitaciones tienen que estar permanentemente actualizadas, es la herramienta que tenemos de brindarles a las personas que puedan tener un trabajo, una salida laboral mucho más eficiente y sobre todo digno que se adapte a las demandas del presente”.

Finalmente, el Coordinador de Innovación, Sergio Morales, explicó “la iniciativa surge en sintonía con las Naciones Unidas, que estableció el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Por este motivo, se desarrolló una agenda intensa que no se limita solo al Faro del Saber, sino que se extiende a las demás dependencias de la Dirección de Innovación, llevando estas herramientas a distintos puntos de la ciudad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/CYX3niUvlhk