Jujuy presente en el Encuentro Regional de Políticas Públicas Audiovisuales en Catamarca

Autoridades del IAAJ participaron del encuentro que reunió a referentes del sector audiovisual del NOA.

El presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Patricio Artero, junto a la directora de la Comisión de Filmaciones, Silvana Espinosa, formaron parte del “Encuentro Regional NOA de Políticas Públicas Audiovisuales”, que se realizó en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

La actividad reunió a representantes estatales de las provincias de La Rioja, Tucumán, Salta y Catamarca con el objetivo de avanzar con la conformación de la Mesa NOA de Desarrollo e Industria Audiovisual. Este espacio se proyecta como espacio de trabajo conjunto orientado al fortalecimiento del sector, promoviendo una articulación interprovincial sostenida.

Durante el encuentro, el IAAJ expuso la experiencia de la provincia en materia de desarrollo audiovisual, destacando los avances alcanzados a partir de la implementación de la Ley de Cine provincial, el crecimiento del sector técnico y artístico local, el trabajo de la Comisión de Filmaciones en la atracción y acompañamiento de producciones, y la puesta en marcha del Plan Jujuy Audiovisual.

La participación de Jujuy fue valorada como un caso de referencia en la región, en función de las políticas públicas implementadas y la articulación sostenida del Instituto en los últimos años.

En este marco, el Instituto suscribió un convenio marco y un acuerdo específico , mediante los cuales se establecen acciones orientadas a la vinculación entre realizadores audiovisuales, el acompañamiento técnico de proyectos y la participación en espacios de mercado del sector.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de la Comisión de Filmaciones de Jujuy de continuar brindando asesoramiento a realizadores y facilitando la gestión de rodajes en el territorio provincial, así como el impulso a la participación de realizadores locales en mercados e instancias de industria.

Estas acciones buscan fortalecer la cooperación entre provincias, promoviendo la circulación, formación y proyección de realizadores audiovisuales de la región.