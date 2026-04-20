El municipio impulsó un taller para reflexionar sobre los vínculos y fortalecer el bienestar emocional

Con el objetivo de promover espacios de introspección y crecimiento personal, se llevó a cabo el taller vivencial “Mirando nuestros vínculos”, una propuesta impulsada por el Departamento de Salud Mental destinada a personas interesadas en explorar su historia personal y comprender las dinámicas que atraviesan sus relaciones.

La actividad estuvo orientada a reconocer la repetición de ciertos patrones vinculares, identificar heridas emocionales y avanzar en procesos de sanación, brindando herramientas que contribuyan al bienestar integral de los participantes.

El encuentro fue coordinado por la Lic. Beatriz Montenovi y se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Ingenieros, en el marco de un ciclo de talleres que se realizan los terceros miércoles de cada mes, en el horario de 14 a 16 horas.

Durante la jornada, se generó un clima de respeto, escucha y acompañamiento, lo que permitió consolidar un espacio significativo para el intercambio y la reflexión colectiva. De esta manera, la iniciativa reafirma el compromiso de seguir promoviendo acciones que fortalezcan la salud mental y los vínculos en la comunidad.