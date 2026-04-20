Inauguración. Carlos Sadir inauguró el nuevo mercado de Maimará, en el Tren Solar de la Quebrada

El flamante espacio, dentro de la Estación Maimará, convierte al lugar en un punto clave del Tren Solar, donde se combinan producción local, servicios y turismo.

En una jornada cargada de identidad, participación y proyección de futuro, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó la inauguración del nuevo mercado de Maimará, en el Tren Solar de la Quebrada.

El nuevo espacio es el resultado del trabajo articulado entre el Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada y la Municipalidad de Maimará, con ejecución a cargo del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana (EARPU). La intervención forma parte de una estrategia integral que busca fortalecer la infraestructura ferroviaria, mejorar la experiencia de los usuarios y, al mismo tiempo, generar oportunidades concretas para el desarrollo económico y social de las comunidades de la Quebrada.

La obra contempló la recuperación, adecuación y ampliación de la Estación Maimará del Tren Solar, transformándola en un nodo de servicios y actividades. En este marco, se desarrolló el Nuevo Mercado, un espacio especialmente diseñado para albergar puestos comerciales destinados a productores y emprendedores locales, promoviendo la circulación de productos regionales y fortaleciendo el entramado productivo de la zona.

Sadir destacó la importancia de la inauguración del mercado en Maimará, al señalar que se trata de una obra clave para acompañar el crecimiento sostenido de la localidad, especialmente en materia turística. En ese sentido, remarcó el impacto de iniciativas como la puesta en marcha del Tren Solar y el desarrollo de diversas actividades que fortalecen el perfil del destino.

Asimismo, expresó su satisfacción por compartir este momento con la comunidad local y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de continuar trabajando de manera articulada con el municipio y el resto de las jurisdicciones para impulsar obras de infraestructura que acompañen el incremento del turismo y mejoren la calidad de los servicios.

El mandatario también subrayó que el nuevo mercado constituye un espacio estratégico para productores y emprendedores de Maimará, ya que les permitirá ofrecer sus productos en un entorno adecuado, cómodo y preparado para recibir a los visitantes.

Por su parte, la intendenta de Maimará, María Susana Prieto, expresó su satisfacción por la concreción de esta obra, destacando que representa un día significativo para la comunidad y, especialmente, para los emprendedores y productores locales que, generación tras generación, desarrollaron su actividad en este espacio.

En ese sentido, valoró el acompañamiento del Gobierno de Jujuy, subrayando que supo canalizar las necesidades de los vecinos y dar respuesta concreta a los pedidos del sector, lo que hoy se ve reflejado en la refacción y puesta en valor del mercado.

Asimismo, indicó que el nuevo espacio cuenta con treinta puestos destinados a la comercialización de productos locales, consolidándose como un punto de encuentro entre la producción maimareña y el turismo, en un contexto de crecimiento impulsado también por la llegada del Tren Solar.

Finalmente, resaltó que esta iniciativa permitirá fortalecer el desarrollo de la localidad, visibilizando la producción regional y acercando a los visitantes alimentos y materias primas elaboradas por manos jujeñas, poniendo en valor la identidad y el trabajo de la comunidad.

Por otro lado, el gerente de Operaciones del Tren Solar, Sebastián Luna, destacó el valor estratégico del espacio ubicado en el entorno de la estación de Maimará, al señalar que brinda una oportunidad significativa para fortalecer la actividad de los emprendedores locales en un ámbito adecuado, seguro y acogedor.

En ese sentido, remarcó que la incorporación del mercado contribuye a consolidar la estación no solo como un punto de tránsito para los pasajeros, sino también como un espacio de encuentro para la comunidad y los visitantes.

Asimismo, subrayó la importancia de ofrecer a los turistas que recorren la Quebrada, especialmente a quienes utilizan el tren, alternativas para conocer, recorrer y adquirir productos locales, enriqueciendo de este modo la experiencia turística y promoviendo el desarrollo económico de la región.

El acto contó con la presencia de la intendenta de Maimará, María Susana Prieto; el gerente de Operaciones del Tren Solar de la Quebrada, Sebastián Luna; el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; y el secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos, quienes destacaron la importancia de esta obra para el crecimiento de la localidad y su integración al circuito turístico provincial.

Durante la jornada se realizó el tradicional corte de cinta, la entrega de llaves a los adjudicatarios de los puestos del mercado, que en los próximos días comenzarán la mudarse a nuevo espacio, y un recorrido por las nuevas instalaciones.

En este proceso, el Tren Solar de la Quebrada se consolida como un actor clave en el desarrollo territorial. No solo como un sistema de transporte turístico sustentable —impulsado con energía limpia proveniente de los parques solares de la provincia— sino también como un motor que impulsa obras, activa economías locales y genera nuevas dinámicas en cada una de las localidades que forman parte de su recorrido.

Asimismo, participaron jóvenes de la Escuela Superior de Música – Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos, el cuerpo de danza “Yllary” y el CDI Mary Ferry, en el marco de los lunes de Responsabilidad Social Empresaria del Tren Solar. Esta iniciativa promueve el acceso, la inclusión y la participación activa de distintos sectores de la comunidad, reafirmando el compromiso del proyecto con el desarrollo humano.