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Se realizó el ofrecimiento de 32 cargos de Maestro Especial de Informática

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Se realizó el ofrecimiento de 32 cargos de Maestro Especial de Informática

Los docentes de Informática son agentes multiplicadores de prevención, de protección de datos y buen uso de los recursos digitales.

El Ministerio de Educación, a través de la Junta Provincial de Calificación Docente, realizó el ofrecimiento de 32 cargos de Maestro Especial de Informática, este lunes 20 de abril en el Hogar Escuela N° 1 “José de la Iglesia» de la capital jujeña.

El evento estuvo encabezado por la presidente de la Junta, Carolina Sued, junto a los vocales de Sala Primaria, Patricia Gutiérrez, Ezequiel Daza y Alejandro Cachizumba, y el equipo supervisivo del mencionado nivel.

El supervisor Néstor Soruco recordó a los aspirantes los lineamientos establecidos para el ejercicio del cargo: “La enseñanza de informática se realiza en conjunto con el maestro de grado, de manera transversal con los aprendizajes de otros espacios curriculares como Matemática, Lengua y Ciencias”.

Destacó que los docentes de Informática son agentes multiplicadores de prevención, de protección de datos y buen uso de los recursos digitales. Por ese motivo, enfatizó en la enseñanza de prácticas de cuidado en el acceso a redes sociales y otras plataformas, para prevenir grooming, ciberbullying y el acoso en el ecosistema digital.

Por último, mencionó las medidas de cuidado de las Aulas Digitales Móviles provistas por el Ministerio de Educación a las instituciones, a fin de garantizar la vida útil de estos dispositivos.

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